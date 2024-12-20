Как избежать розыска из-за воинского учета: инструкция от ТЦК

В условиях войны соблюдение правил воинского учета становится критически важным для безопасности Украины. Небрежное отношение к этому вопросу может привести к серьезным последствиям, в частности - объявлению в розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Волынского областного ТЦК и СП.

Мужчины призывного возраста и медицинские работники должны соблюдать правила воинского учета. В частности, своевременного изменения статуса в военном реестре.

Если гражданин изменил место жительства, учебы, работы или состояние здоровья, он должен обновить свои данные в военном реестре. Для этого ему нужно обратиться в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Кроме этого, для обновления своих данных, он может подать заявление через официальные онлайн-сервисы. Стоит отметить, что это касается и тех граждан, которые выехали за границу.

Если вас объявили в розыск

В соответствии с законодательством, граждан, которые не обновили свои данные в военном реестре, могут объявить в розыск. В свою очередь это может повлечь дополнительные трудности при пересечении границы или получения документов.

Чтобы избежать таких проблем: