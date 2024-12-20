Как избежать розыска из-за воинского учета: инструкция от ТЦК
В условиях войны соблюдение правил воинского учета становится критически важным для безопасности Украины. Небрежное отношение к этому вопросу может привести к серьезным последствиям, в частности - объявлению в розыск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Волынского областного ТЦК и СП.
Мужчины призывного возраста и медицинские работники должны соблюдать правила воинского учета. В частности, своевременного изменения статуса в военном реестре.
Если гражданин изменил место жительства, учебы, работы или состояние здоровья, он должен обновить свои данные в военном реестре. Для этого ему нужно обратиться в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Кроме этого, для обновления своих данных, он может подать заявление через официальные онлайн-сервисы. Стоит отметить, что это касается и тех граждан, которые выехали за границу.
Если вас объявили в розыск
В соответствии с законодательством, граждан, которые не обновили свои данные в военном реестре, могут объявить в розыск. В свою очередь это может повлечь дополнительные трудности при пересечении границы или получения документов.
Чтобы избежать таких проблем:
- Заблаговременно сообщайте об изменениях в своем статусе.
- Обращайтесь в ТЦК и СП за консультациями по возможным вопросам.
- Выполняйте законодательные требования относительно воинского учета.
Ранее мы писали, за какие нарушения военнообязанные могут получить штраф. Самыми распространенными основаниями для штрафа является необновление данных в ТЦК и СП. Еще одним из самых популярных оснований для штрафа является неявка по повестке. В частности, если человек приходит в ТЦК с задержкой.