Як уникнути переохолодження: поради від ДСНС

Переохолодження - це небезпечний стан, що виникає, коли температура тіла знижується через тривалий вплив холоду. Втрата тепла відбувається поступово, і часто люди не помічають перших ознак цього процесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надвичайних ситуацій (ДСНС).
Щоби уникнути переохолодження, керуйтеся правилами:
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