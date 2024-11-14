Як уникнути діабету: рекомендації для профілактики надали у МОЗ

Цукровий діабет щороку змінює життя мільйонів людей, спричиняючи серйозні ускладнення. Лікарі у Всесвітній день боротьби з діабетом, що відзначається 14 листопада, надали українцям рекомендації, які допоможуть уникнути цього захворювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерству охорони здоров'я України.
Медики пояснюють, що діабет страшний тим, що поступово пошкоджує серце, судини, очі, нирки та нервову систему.
Також повідомляється, що люди з діабетом мають значно вищий ризик серцевих нападів та інсультів. Окрім цього, вони часто стикаються з ураженнями ніг, що можуть призвести навіть до ампутацій.
Лікарі попереджають, що діабетична ретинопатія викликає проблеми з зором, а у важких випадках може призводити навіть до сліпоти.
Ба більше, фахівці підкреслюють, що діабет є головною причиною ниркової недостатності.
У МОЗ повідомили, що сьогодні понад 1,2 мільйона українців живуть із діагнозом "цукровий діабет".
Медики кажуть, що хоча запобігти діабету I типу неможливо, значно знизити ризик розвитку діабету II типу можна завдяки здоровим звичкам.
Тож, лікарі рекомендують:
Нагадаємо, що всесвітньо відомий бренд Apple вже тестує додаток, який допоміг би хворим на діабет із контролем цукру в крові.
Раніше у МОЗ розповідали про те, як в Україні борються з інсультами. Також там надали рекомендації українцям, які допоможуть його уникнути.
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