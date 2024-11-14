RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Как избежать диабета: рекомендации по профилактике предоставили в Минздраве

Фото: измеритель сахара в крови (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

Сахарный диабет ежегодно меняет жизнь миллионов людей, вызывая серьезные осложнения. Врачи во Всемирный день борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, предоставили украинцам рекомендации, которые помогут избежать этого заболевания.

Медики объясняют, что диабет страшен тем, что постепенно повреждает сердце, сосуды, глаза, почки и нервную систему.

Также сообщается, что у людей с диабетом значительно выше риск сердечных приступов и инсультов. Кроме того, они часто сталкиваются с поражениями ног, которые могут привести даже к ампутациям.

Врачи предупреждают, что диабетическая ретинопатия вызывает проблемы со зрением, а в тяжелых случаях может приводить даже к слепоте.

Более того, специалисты подчеркивают, что диабет является главной причиной почечной недостаточности.

В Минздраве сообщили, что сегодня более 1,2 миллионов украинцев живут с диагнозом "сахарный диабет".

Медики говорят, что хотя предотвратить диабет I типа невозможно, значительно снизить риск развития диабета II типа можно благодаря здоровым привычкам.

Поэтому врачи рекомендуют:

  1. Выполнять регулярные физические нагрузки, которые помогают снизить уровень сахара и улучшают чувствительность к инсулину.
  2. Сбалансировано питаться, а именно выбирать в свой рацион клетчатку, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и орехи.
  3. Контролировать вес, ведь избыточный вес значительно повышает риск диабета.
  4. Отказаться от вредных привычек, потому что курение и алкоголь значительно вредят организму.
  5. Своевременно обращаться к врачу, который может провести профессиональную диагностику и коррекцию вашего состояния, если вы испытываете ухудшение самочувствия или заметили другие тревожные симптомы.

Напомним, что всемирно известный бренд Apple уже тестирует приложение, которое помогло бы больным диабетом с контролем сахара в крови.

Ранее в Минздраве рассказывали о том, как в Украине борются с инсультами. Также там предоставили рекомендации украинцам, которые помогут его избежать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины