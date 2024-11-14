Как избежать диабета: рекомендации по профилактике предоставили в Минздраве

Сахарный диабет ежегодно меняет жизнь миллионов людей, вызывая серьезные осложнения. Врачи во Всемирный день борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, предоставили украинцам рекомендации, которые помогут избежать этого заболевания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Медики объясняют, что диабет страшен тем, что постепенно повреждает сердце, сосуды, глаза, почки и нервную систему.
Также сообщается, что у людей с диабетом значительно выше риск сердечных приступов и инсультов. Кроме того, они часто сталкиваются с поражениями ног, которые могут привести даже к ампутациям.
Врачи предупреждают, что диабетическая ретинопатия вызывает проблемы со зрением, а в тяжелых случаях может приводить даже к слепоте.
Более того, специалисты подчеркивают, что диабет является главной причиной почечной недостаточности.
В Минздраве сообщили, что сегодня более 1,2 миллионов украинцев живут с диагнозом "сахарный диабет".
Медики говорят, что хотя предотвратить диабет I типа невозможно, значительно снизить риск развития диабета II типа можно благодаря здоровым привычкам.
Поэтому врачи рекомендуют:
Напомним, что всемирно известный бренд Apple уже тестирует приложение, которое помогло бы больным диабетом с контролем сахара в крови.
Ранее в Минздраве рассказывали о том, как в Украине борются с инсультами. Также там предоставили рекомендации украинцам, которые помогут его избежать.
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