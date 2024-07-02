Як українцям у Ризі продовжити право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті

Як українцям надалі безкоштовно користуватись транспортом

У Ризі біженці, які зареєструвалися в центрі підтримки жителів України, можуть продовжити пільгу на безкоштовний проїзд у громадському транспорті міста. Поточна знижка закінчилася 30 червня. Продовжити дію пільги можна у квиткових автоматах, розташованих на зупинках і в торгових центрах.

Представник компанії "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фельдмане заявила, що процес займає всього кілька секунд - наявний електронний квиток просто потрібно вставити у квитковий автомат.

"Ви також можете звернутися в Український центр підтримки, що на вулиці Палес, 9, Югла, і зробити це особисто. Тільки цей центр працює в будні", - сказала Барташевич-Фельдмане.

Вона також закликала розповсюдити дану інформацію серед українців у Ризі, які ще не чули про необхідність продовжити пільгу на безкоштовне користування транспортом.

Як Латвія підтримує українців

Латвія прийняла понад 50 тис. українських біженців, серед яких близько 20 тис. дітей. Держава надає біженцям 120 днів безкоштовного проживання та 30 днів безоплатного харчування.

Зазначимо, що цьогоріч 38,7% населення Латвії зробили пожертви на підтримку України чи біженців. Ці дані трішки менші, ніж у попередні два роки. Торік пожертвування для українців робили 41,9% опитаних, а 2022 року - 39,2%. Суми пожертв трішки зменшились, але сама підтримка України латвійцями залишається стабільною.

Латвійці продовжують підтримувати українців (фото: Getty Images)