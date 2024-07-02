Как украинцам в Риге продлить право на бесплатный проезд в общественном транспорте

30 июня закончилась льгота, позволявшая украинским беженцам в Риге бесплатно пользоваться общественным транспортом. Однако ее можно продлить до 31 декабря, для этого нужно провести одну процедуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Latvijas Sabiedriskie Mediji.
В Риге беженцы, зарегистрировавшиеся в центре поддержки жителей Украины, могут продлить льготу на бесплатный проезд в общественном транспорте города. Текущая скидка закончилась 30 июня. Продолжить действие льгот можно в билетных автоматах, расположенных на остановках и в торговых центрах.
Представитель компании "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фельдмане заявила, что процесс занимает всего несколько секунд - имеющийся электронный билет просто нужно вставить в билетный автомат.
"Вы также можете обратиться в Украинский центр поддержки на улице Палес, 9, Югла, и сделать это лично. Только этот центр работает в будни", - сказала Барташевич-Фельдмане.
Она также призвала распространить данную информацию среди украинцев в Риге, которые еще не слышали о необходимости продлить льготу на бесплатное пользование транспортом.
Латвия приняла более 50 тысяч украинских беженцев, среди которых около 20 тысяч детей. Государство предоставляет беженцам 120 дней бесплатного проживания и 30 дней бесплатного питания.
Отметим, что в этом году 38,7% населения Латвии сделали пожертвования в поддержку Украины или беженцев. Эти показатели немного меньше, чем в предыдущие два года. В прошлом году пожертвования для украинцев делали 41,9% опрошенных, а в 2022 году - 39,2%. Суммы пожертвований немного уменьшились, но сама поддержка Украины латвийцами остается стабильной.
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