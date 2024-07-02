Как украинцам в Риге продлить право на бесплатный проезд в общественном транспорте

Как украинцам бесплатно пользоваться транспортом

В Риге беженцы, зарегистрировавшиеся в центре поддержки жителей Украины, могут продлить льготу на бесплатный проезд в общественном транспорте города. Текущая скидка закончилась 30 июня. Продолжить действие льгот можно в билетных автоматах, расположенных на остановках и в торговых центрах.

Представитель компании "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фельдмане заявила, что процесс занимает всего несколько секунд - имеющийся электронный билет просто нужно вставить в билетный автомат.

"Вы также можете обратиться в Украинский центр поддержки на улице Палес, 9, Югла, и сделать это лично. Только этот центр работает в будни", - сказала Барташевич-Фельдмане.

Она также призвала распространить данную информацию среди украинцев в Риге, которые еще не слышали о необходимости продлить льготу на бесплатное пользование транспортом.

Как Латвия поддерживает украинцев

Латвия приняла более 50 тысяч украинских беженцев, среди которых около 20 тысяч детей. Государство предоставляет беженцам 120 дней бесплатного проживания и 30 дней бесплатного питания.

Отметим, что в этом году 38,7% населения Латвии сделали пожертвования в поддержку Украины или беженцев. Эти показатели немного меньше, чем в предыдущие два года. В прошлом году пожертвования для украинцев делали 41,9% опрошенных, а в 2022 году - 39,2%. Суммы пожертвований немного уменьшились, но сама поддержка Украины латвийцами остается стабильной.

Латвийцы продолжают поддерживать украинцев (фото: Getty Images)