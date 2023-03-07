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Как украинцам получить первые водительские права в Польше: объяснение

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Вторник 07 марта 2023 13:59
Как украинцам получить первые водительские права в Польше: объяснение Фото: как украинцам получить первые водительские права в Польше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинцы, находящиеся сегодня в Польше, имеют возможность получить свои первые водительские права. Однако для начала необходимо записаться на курсы водителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

Какие условия необходимы для того, чтобы записаться на курсы:

  • находиться в Польше более 185 дней;
  • иметь карту побыта;
  • иметь договор аренды жилья.

В первую очередь необходимо обратиться в отдел коммуникации по месту жительства для получения профиля кандидата в водители (PKK) с таким пакетом документов:

  • заявлением;
  • фотографией размером 3,5×4,5 см;
  • справкой об ознакомлении с содержанием ст. 233 УК;
  • медицинской справкой, подтверждающей отсутствие противопоказаний для вождения автомобиля.

После этого выбрать наиболее удобную автошколу и записаться на курсы. После прохождения теоретического и практического курса - сдать внутренний экзамен с последующим получением сертификата о завершении обучения в автошколе.

"Записаться в Воеводский центр дорожного движения (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego) для сдачи внешних экзаменов по теории и практике вождения. Для допуска к сдаче нужно предоставить те же документы, что и для присвоения номера PKK плюс сертификат из автошколы", - пишет пресс-служба.

После сдачи всех частей экзамена в Воеводском центре дорожного движения оплатить изготовление водительского удостоверения и забрать документ.

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