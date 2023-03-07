Как украинцам получить первые водительские права в Польше: объяснение
Украинцы, находящиеся сегодня в Польше, имеют возможность получить свои первые водительские права. Однако для начала необходимо записаться на курсы водителей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.
Какие условия необходимы для того, чтобы записаться на курсы:
- находиться в Польше более 185 дней;
- иметь карту побыта;
- иметь договор аренды жилья.
В первую очередь необходимо обратиться в отдел коммуникации по месту жительства для получения профиля кандидата в водители (PKK) с таким пакетом документов:
- заявлением;
- фотографией размером 3,5×4,5 см;
- справкой об ознакомлении с содержанием ст. 233 УК;
- медицинской справкой, подтверждающей отсутствие противопоказаний для вождения автомобиля.
После этого выбрать наиболее удобную автошколу и записаться на курсы. После прохождения теоретического и практического курса - сдать внутренний экзамен с последующим получением сертификата о завершении обучения в автошколе.
"Записаться в Воеводский центр дорожного движения (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego) для сдачи внешних экзаменов по теории и практике вождения. Для допуска к сдаче нужно предоставить те же документы, что и для присвоения номера PKK плюс сертификат из автошколы", - пишет пресс-служба.
После сдачи всех частей экзамена в Воеводском центре дорожного движения оплатить изготовление водительского удостоверения и забрать документ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.