Як українцям отримати пенсії, субсидії та пільги: роз’яснення ПФУ

Пенсійний фонд України надав роз’яснення, як в умовах війни отримати пенсії, житлові субсидії та пільги. Передбачені два шляхи отримання виплат - через банки та через "Укрпошту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

Якщо пенсія чи/та субсидія виплачуються через банк

"Незалежно від того, де ви перебуваєте: на тимчасово окупованій території, на території, де ведуться активні бойові дії, або тимчасово виїхали у безпечне місце, кошти надійдуть на ваш рахунок своєчасно (у визначену дату виплати)", - йдеться в повідомленні.

Якщо ви отримували пенсію та/чи субсидію через АТ "Укрпошта"

Залежно від того, де ви перебуваєте, дії можуть бути наступними: