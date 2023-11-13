Як українці зберігають гроші та чи буде банкнота вище 1000 гривень: відповідь НБУ

За його словами, наразі основна банкнота в обігу - 500 гривень (28% від загальної кількості банкнот в обігу).

Раніше основною була банкнота у 200 гривень. "Я вважаю, що на це вплинуло повномасштабне вторгнення. На його початку багато людей прагнули перевести свої заощадження у готівку, тому така відносно велика за номіналом банкнота як 500 грн і стала більш затребуваною", - сказав Шабан.

Як зазначив чиновник, ситуацію на готівковому ринку вдалося стабілізувати, готівка стала повертатися до банків. "Насамперед почали повертатися банкноти номіналом 200 грн, оскільки люди заощадження психологічно воліють зберігати у вищих номіналах банкнот", - повідомив заступник голови НБУ.

Проте, за його словами, останнім часом активно повертаються до банків і банкноти номіналом 500 грн, які заміщаються в обігу банкнотою номіналом 1000 грн. "Але українці все одно досить багато готівки тримають поза банками. Тим більше що восени минулого року, коли почалися перебої з електроенергією, НБУ сам рекомендував громадянам постійно мати певний запас готівки", - додав він.

Водночас НБУ не планує випускати банкноту у понад 1000 гривень. "Ми поки що не бачимо необхідності розгляду можливості появи таких банкнот", - сказав Шабан.

Банкноти гривні

За даними НБУ, станом на 1 жовтня 2023 року в готівковому обігу найбільше банкнот номіналом 500 гривень (27,9% від загальної кількості банкнот в обігу).

Найменше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналами 50 гривень (4,5% від загальної кількості банкнот в обігу) та 10 гривень (3,3%).

На одного жителя України припадало 65 банкнот. Сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, з початку року, зросла 11,8 млрд грн або на 1,6% до 727,9 млрд гривень станом на 1 жовтня.