Как украинцы хранят деньги и будет ли банкнота выше 1000 гривен: ответ НБУ

По его словам, основная банкнота в обращении - 500 гривен (28% от общего количества банкнот в обращении).

Раньше основной была банкнота в 200 гривен. "Я считаю, что на это повлияло полномасштабное вторжение. В его начале многие люди стремились обналичить свои накопления, поэтому такая относительно большая по номиналу банкнота как 500 гривен и стала более востребованной", - сказал Шабан.

Как отметил чиновник, ситуацию на наличном рынке удалось стабилизировать, наличные стали возвращаться в банки. "Прежде всего, начали возвращаться банкноты номиналом 200 гривен, поскольку люди сбережения психологически предпочитают хранить в высших номиналах банкнот", - сообщил замглавы НБУ.

Однако, по его словам, в последнее время активно возвращаются в банки и банкноты номиналом 500 гривен, которые замещаются в обращении банкнотой номиналом 1000 гривен. "Но украинцы все равно достаточно много наличных денег держат вне банков. Тем более что осенью прошлого года, когда начались перебои с электроэнергией, НБУ сам рекомендовал гражданам постоянно иметь определенный запас наличных", - добавил он.

В то же время НБУ не планирует выпускать банкноту более чем в 1000 гривен. "Мы пока не видим необходимости рассмотрения возможности появления таких банкнот", - сказал Шабан.

Банкноты гривны

По данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2023 года в наличном обращении больше банкнот номиналом 500 гривен (27,9% от общего количества банкнот в обращении).

Меньше всего в наличном обращении находится банкнот номиналами 50 гривен (4,5% от общего количества банкнот в обращении) и 10 гривен (3,3%).

На одного жителя Украины приходилось 65 банкнот. Сумма наличных, находившаяся в обращении в Украине, с начала года выросла 11,8 млрд гривен или на 1,6% до 727,9 млрд гривен по состоянию на 1 октября.