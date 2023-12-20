Як українці відзначають свята після зміни церковного календаря: дані опитування

Половина (50%) серед тих, хто відносить себе до християн, ставляться позитивно до рішення Православної Церкви України та Української Греко-католицької церкви перейти на Новоюліанський календар (негативно - 15%, байдуже - 14%, не розуміють, що це означає - 9%, вагалися з відповіддю - 11%).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.
Позитивно ставляться до цього рішення 82% вірних УГКЦ, 62% вірних ПЦУ, 24% "просто православних", 21% "просто християн" і 20,5% вірних УПЦ (МП). Негативно - відповідно 5%, 11%, 23%, 9% і 61%.
Серед вірних УГКЦ 80% відзначають християнські свята за Новоюліанським календарем, 9,5% - залежно від обставин за Новоюліанським чи за Юліанським, 7% - лише за Юліанським; серед вірних ПЦУ - відповідно 39%, 27% і 27,5%; серед "просто православних" - відповідно 15%, 37% і 33%; серед "просто християн" - відповідно 11%, 40% і 24%, серед вірних УПЦ (МП) - відповідно 6%, 13% і 75%.
Опитування проводилося методом face-to-face з 9 по 15 листопада 2023 року серед 2022 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо після переходу ПЦУ та УГКЦ та на новий календар віруючі відзначатимуть деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати. День святого Миколая святкуватимуть 6 грудня замість 19 грудня; Різдво - 25 грудня замість 7 січня; Хрещення Господнє – 6 січня замість 19 січня.