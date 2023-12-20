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Як українці відзначають свята після зміни церковного календаря: дані опитування

Україна, Середа 20 грудня 2023 15:00
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Як українці відзначають свята після зміни церковного календаря: дані опитування Фото: українці швидко переходять на новий церковний календар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Половина (50%) серед тих, хто відносить себе до християн, ставляться позитивно до рішення Православної Церкви України та Української Греко-католицької церкви перейти на Новоюліанський календар (негативно - 15%, байдуже - 14%, не розуміють, що це означає - 9%, вагалися з відповіддю - 11%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Позитивно ставляться до цього рішення 82% вірних УГКЦ, 62% вірних ПЦУ, 24% "просто православних", 21% "просто християн" і 20,5% вірних УПЦ (МП). Негативно - відповідно 5%, 11%, 23%, 9% і 61%.

Як українці відзначають свята після зміни церковного календаря: дані опитуванняСеред тих, хто відносить себе до християн, 35% відповіли, що вони відзначають християнські свята за Новоюліанським календарем, 28% - за Юліанським (за "старим стилем"), 27% - по-різному, залежно від обставин (3% не відзначають християнські свята і 7% вагалися з відповіддю).

Як українці відзначають свята після зміни церковного календаря: дані опитування

Серед вірних УГКЦ 80% відзначають християнські свята за Новоюліанським календарем, 9,5% - залежно від обставин за Новоюліанським чи за Юліанським, 7% - лише за Юліанським; серед вірних ПЦУ - відповідно 39%, 27% і 27,5%; серед "просто православних" - відповідно 15%, 37% і 33%; серед "просто християн" - відповідно 11%, 40% і 24%, серед вірних УПЦ (МП) - відповідно 6%, 13% і 75%.

Опитування проводилося методом face-to-face з 9 по 15 листопада 2023 року серед 2022 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо після переходу ПЦУ та УГКЦ та на новий календар віруючі відзначатимуть деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати. День святого Миколая святкуватимуть 6 грудня замість 19 грудня; Різдво - 25 грудня замість 7 січня; Хрещення Господнє – 6 січня замість 19 січня.

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