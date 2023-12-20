Как украинцы отмечают праздники после смены церковного календаря: данные опроса

Половина (50%) среди относящих себя к христианам относятся положительно к решению Православной церкви Украины и Украинской Греко-католической церкви перейти на Новоюлианский календарь (отрицательно - 15%, безразлично - 14%, не понимают, что это значит - 9 %, затруднились с ответом - 11%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Положительно относятся к этому решению 82% верных УГКЦ, 62% верных ПЦУ, 24% "просто православных", 21% "просто христиан" и 20,5% верных УПЦ (МП). Отрицательно - соответственно 5%, 11%, 23%, 9% и 61%.

Среди относящих себя к христианам 35% ответили, что они отмечают христианские праздники по Новоюлианскому календарю, 28% - по Юлианскому (по "старому стилю"), 27% - по-разному, в зависимости от обстоятельств (3% не отмечают христианские праздники и 7% затруднились ответить).

Среди верных УГКЦ 80% отмечают христианские праздники по Новоюлианскому календарю, 9,5% - в зависимости от обстоятельств по Новоюлианскому или Юлианскому, 7% - только по Юлианскому; среди верных ПЦУ – соответственно 39%, 27% и 27,5%; среди "просто православных" - соответственно 15%, 37% и 33%; среди "просто христиан" - соответственно 11%, 40% и 24%, среди верных УПЦ (МП) - соответственно 6%, 13% и 75%.

Опрос проводился методом face-to-face с 9 по 15 ноября 2023 среди 2022 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.