Як українці ставляться до військових ЗСУ та ветеранів: дані опитування

У січні 2023 року 63% українців повідомили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року. За останні місяці ця цифра зросла (у серпні було 54%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Крім того, 47% опитаних зазначили, що мають серед близьких тих, хто брав участь у воєнних діях на території України, з 2014 по 2021 роки.

У суспільстві надалі фіксуються найвищі показники довіри до військових: 95% довіряють військовим ЗСУ, 93% - ветеранам нинішньої війни та 95% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр. Незалежно від регіону та віку абсолютна більшість довіряють цим категоріям населення.

Рівень зарплати військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, вважають оптимальним 40%, нижчим необхідного - 34%, вищим - 8%, не змогли оцінити - 18%. Стосовно зарплати військових, які служать в тилу, половина оцінили її як оптимальну, 13% - нижче необхідної - 15%, вище необхідної - 11%, не змогли оцінити - 25%. У порівнянні із опитуванням у серпні 2022 року не спостерігається різких змін щодо оцінки розміру зарплати військових згаданих категорій.

Опитування проведено 14-16 січня 2023 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%. Опитування проведено з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів України. Профінансовано Соціологічною групою "Рейтинг".