Як українці ставляться до співвітчизників-біженців у Європі: дані опитування

В Україні ставлення до співвітчизників-біженців в Європі є досить позитивним. Разом з цим, є диференціація залежно від "додаткових фактів" про конкретну категорію біженців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
За даними опитування, 75-90% українців, які зараз перебувають на території України, ставляться "з розумінням і не засуджують" біженців. На загальному рівні 90% мають нормальне/позитивне ставлення при лише 5% тих, хто засуджує їх.
Найкраще ставлення має місце до жінок з неповнолітніми дітьми, чиї чоловіки залишилися в Україні. У цьому випадку співвідношення ставлення не засуджують/засуджують - 90% до 6% практично повністю відповідає ставленню до біженців загалом.
Дещо гіршим ставлення, якщо "прибрати" з опису неповнолітніх дітей. Так, у випадку просто жінок без дітей співвідношення ставлення стає 87% до 9%.
Ставлення до чоловіків є гіршим. Якщо мова йде про чоловіка літнього віку, який і до вторгнення перебував у Європі, то співвідношення становить 83% до 10%.
Відносно ж найгірше ставлення (серед досліджуваних категорій), якщо мова йде про молодого чоловіка, який на момент вторгнення був у Європі і там залишився. У цьому випадку не засуджують 75%, засуджують - 19%.
Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, крім безпекових та соціально-економічних умов повернення біженців, актуальною може стати проблема подолання негативного ставлення тих, хто залишився і зараз проживає на території України, до тих, хто виїхав за кордон.
"Причому ці наративи ("виїхали і насолоджуються Європою, поки ми тут страждаємо під обстрілами і з вимкненням світла") залюбки транслюються російською пропагандою, яка намагається розколоти Україну. Зараз результати опитування свідчать, що загалом ставлення досить нормальне, що створює належне тло для поверненням (коли будуть належні умови)", - сказав він.
Грушецький вважає, що відповідний наратив (що українці в Україні щиро чекають на повернення своїх співгромадян) має транслюватися на різних рівнях і для різних аудиторій.
"Це мають розуміти ті українці, що зараз проживають на території України. І також це мають розуміти і відчувати українці за кордоном", - додав соціолог.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 7-13 вересня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) суттєво погіршив прогноз щодо кількості українських біженців за кордоном. НБУ прогнозує, що до кінця 2022 року за кордоном перебуватиме 8 млн біженців з України. Наприкінці 2024 року за кордоном, за припущеннями НБУ, все ще залишатиметься близько 5 млн осіб.
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