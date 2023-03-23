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Як українці ставляться до попередніх президентів: дані опитування

Фото: українці дали оцінку попереднім президентам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До попередніх президентів України громадяни ставляться по-різному: частина сприймають їх позитивно, частина - негативно. Найкраще ставлення до президентів, які займали проукраїнську позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Зокрема (в порядку каденції):

  • до Леоніда Кравчука позитивно ставляться 55%, негативно - 38%;
  • до Леоніда Кучми позитивно ставляться 45%, негативно - 50%;
  • до Віктора Ющенка позитивно ставляться 53%, негативно - 42%;
  • до Віктора Януковича позитивно ставляться 7%, негативно - 91%;
  • до Петра Порошенка позитивно ставляться 39%, негативно - 57%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики України провів опитування 19-27 січня 2023 року серед 2004 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, Леонід Кравчук помер 10 травня 2022 року після тривалої хвороби на 89-році життя.

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