Як українці ставляться до попередніх президентів: дані опитування

До попередніх президентів України громадяни ставляться по-різному: частина сприймають їх позитивно, частина - негативно. Найкраще ставлення до президентів, які займали проукраїнську позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС .

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики України провів опитування 19-27 січня 2023 року серед 2004 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, Леонід Кравчук помер 10 травня 2022 року після тривалої хвороби на 89-році життя.

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