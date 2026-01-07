ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Як українці ставляться до політики Трампа: результати опитування

Середа 07 січня 2026 14:36
UA EN RU
Як українці ставляться до політики Трампа: результати опитування Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Більшість українців, а саме 74% опитаних, продовжують негативно ставитись до політики президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування КМІС.

"Переважна більшість українців – 74% – продовжують вважати, що для України погано, що Дональд Трамп є президентом США", - йдеться у результатах опитування КМІС.

При цьому у травні-червні так вважали 72%, тобто за останні 6 місяців ситуація майже не змінилася.

При цьому, 14% опитаних українців вважають, що для України добре, що Трамп є президентом Сполучених Штатів, раніше було 16%.

Опитування КМІС проводилось у всіх регіонах України, у ньому взяли участь 1001 респондент. Опитування проводилося з дорослими громадянами України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Як змінювався рейтинг Трампа в Україні

За даним попереднього опитування КМІС, яке проводилось у червні минулого року, дії Дональда Трампа призвели до того, що ставлення українців до керівництва США різко погіршилося. На відміну від Європи цю країну вже не вважають надійним союзником.

Станом на травень-початок червня 2025 року 72% українців вважали, що політика Трампа шкодить Україні. Позитивне ставлення залишилося у 16% респондентів.

При цьому, якщо у грудні 2024 року більше половини (54%) українців мали оптимістичні очікування щодо Дональда Трампа, то вже в березні 2025 року 73% вважали, що для України це погано, що він є президентом США, а 19% - добре.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп КМІС Сполучені Штати Америки
Новини
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка