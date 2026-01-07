Як українці ставляться до політики Трампа: результати опитування
Більшість українців, а саме 74% опитаних, продовжують негативно ставитись до політики президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування КМІС.
"Переважна більшість українців – 74% – продовжують вважати, що для України погано, що Дональд Трамп є президентом США", - йдеться у результатах опитування КМІС.
При цьому у травні-червні так вважали 72%, тобто за останні 6 місяців ситуація майже не змінилася.
При цьому, 14% опитаних українців вважають, що для України добре, що Трамп є президентом Сполучених Штатів, раніше було 16%.
Опитування КМІС проводилось у всіх регіонах України, у ньому взяли участь 1001 респондент. Опитування проводилося з дорослими громадянами України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Як змінювався рейтинг Трампа в Україні
За даним попереднього опитування КМІС, яке проводилось у червні минулого року, дії Дональда Трампа призвели до того, що ставлення українців до керівництва США різко погіршилося. На відміну від Європи цю країну вже не вважають надійним союзником.
Станом на травень-початок червня 2025 року 72% українців вважали, що політика Трампа шкодить Україні. Позитивне ставлення залишилося у 16% респондентів.
При цьому, якщо у грудні 2024 року більше половини (54%) українців мали оптимістичні очікування щодо Дональда Трампа, то вже в березні 2025 року 73% вважали, що для України це погано, що він є президентом США, а 19% - добре.