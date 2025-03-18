Як українці ставляться до нинішньої влади: свіже опитування

Респондентам був зачитаний перелік з 12 почуттів / емоцій, з яких просили респондентів обрати до трьох відповідей (або респондент міг назвати свій варіант).

Найчастіше говорили про розчарування (32% серед усіх респондентів) і надію (28%). Далі йдуть такі відповіді, як сором (17%), злість (16%), співчуття (15%), гордість (13%), ненависть (11%).

Відносно найменше респондентів говорили про страх (8%), вдячність (8%), байдужість (6%), симпатію (6%) і сміх (4%).

Серед тих, хто не довіряє Зеленському, однозначно переважають критичні / негативні емоції (зокрема, 55% говорять про розчарування, а 35% - про навіть злість).

Водночас серед тих, хто довіряє Зеленському, спектр почуттів / емоцій хоч і має ухил в сторону позитивних, але при цьому доволі строкатий (наприклад, з одного боку, 41% говорять про надію, 22% - про співчуття, 19% - про гордість, але кожен п’ятий (21%) говорить і про розчарування).

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, опитування відбувалося на тлі загострення відносин України і США і за окремими показниками видно більше єднання суспільства, зокрема, і в питанні ставлення до влади.

"Утім, рівень єднання навколо влади, зрозуміло, не сягає того рівня, який українці демонстрували одразу після повномасштабного вторгнення в 2022 році. Як показують результати цього опитування, ми бачимо строкатий спектр емоцій / почуттів щодо нинішньої влади - у достатньо істотній мірі присутні як виразно негативні, так і однозначно позитивні емоції / почуття", - додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 14-24 лютого 2025 року серед 1000 респондентів.