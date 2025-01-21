Як українці ставляться до біженців та тих, хто опинився в окупації: дані опитування

Українці в цілому позитивно ставляться до біженців від війни. Ставлення до тих, хто опинився в окупації після 24 лютого 2022 року, трохи гірше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
До біженців, які опинилися за кордоном, повністю толерантним є ставлення 47% опитаних, ще майже 40% згодні, щоб вони поверталися до України (разом 87%). Не хотіли б їх бачити в Україні лише 13%. Середня соціальна дистанція від населення України до біженців дорівнює 3,66.
"Навіть для україномовних українців соціальна відстань не дорівнює 1, приблизно 25% населення не хотіли б бачити їх серед свого найближчого оточення і 5% має ксенофобне ставлення до них. Тому 13% негативного ставлення до біженців не викликає особливого занепокоєння. 87% населення готові допустити біженців у своє найближче оточення, ситуація зі ставленням до біженців є задовільною", - йдеться в
До ВПО українці ставляться краще, ніж до інших груп. Індекс соціальної дистанції 3,20, що суттєво нижче середньої для етнічних груп, готові допустити їх у своє оточення майже 58%, ще 35% погоджуються, що вони мають жити в Україні (разом 93%).
Таким чином 93% населення погоджується допустити ВПО у своє оточення, ксенофобне ставлення до них мають лише 7% (майже стільки ж скільки до україномовних українців). Тому ситуація з ВПО виглядає цілком сприятливою.
Ставлення до цієї категорії гірше. Індекс соціальної дистанції 3,97, що нижче середньої, готові допустити їх в своє оточення 40,7%, ще 44,6% погоджуються, що вони мають жити в Україні (разом 85%). Ксенофобе ставлення до них мають 15%. Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 20 вересня - 3 жовтня 2024 року серед 989 респондентів.
З 1994 року КМІС проводить дослідження ставлення населення України до деяких етнічних і соціальних груп Це дослідження проводиться за шкалою американського соціолога Еморі Богардуса. Для кожної етнічної групи з переліку респонденти мають відповісти, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками кожної з груп. Це називається соціальною дистанцією.
Мінімальна соціальна дистанція 1 (згоден допустити як члена родини), максимальна 7 (не пускав би в Україну). Часто рівень соціальної дистанції інтерпретують як рівень упереджень до тієї чи іншої групи.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, українці в цілому непогано ставляться до російськомовних співгромадян. До росіян за національністю ставлення значно гірше, але воно дещо покращилося.