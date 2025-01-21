Как украинцы относятся к беженцам и тем, кто оказался в оккупации: данные опроса

Отношение к беженцам

К беженцам, оказавшимся за рубежом, полностью толерантным является отношение 47% опрошенных, еще почти 40% согласны, чтобы они возвращались в Украину (вместе 87%). Не хотели бы их видеть в Украине только 13%. Средняя социальная дистанция от населения Украины к беженцам равна 3,66.

"Даже для украиноязычных украинцев социальное расстояние не равно 1, примерно 25% населения не хотели бы видеть их среди своего ближайшего окружения и 5% имеет ксенофобное отношение к ним. Поэтому 13% негативного отношения к беженцам не вызывает особого беспокойства. 87% населения готовы допустить беженцев в свое ближайшее окружение, ситуация с отношением к беженцам является удовлетворительной", - говорится в

Отношение к внутренне перемещенным лицам (ВПЛ)

К ВПЛ украинцы относятся лучше, чем к другим группам. Индекс социальной дистанции 3,20, что существенно ниже средней для этнических групп, готовы допустить их в свое окружение почти 58%, еще 35% соглашаются, что они должны жить в Украине (вместе 93%).

Таким образом 93% населения соглашается допустить ВПЛ в свое окружение, ксенофобное отношение к ним имеют лишь 7% (почти столько же сколько к украиноязычным украинцам). Поэтому ситуация с ВПЛ выглядит вполне благоприятной.

Отношение к украинцам, которые оказались на оккупированной территории после 24 февраля 2022 года

Отношение к этой категории хуже. Индекс социальной дистанции 3,97, что ниже средней, готовы допустить их в свое окружение 40,7%, еще 44,6% соглашаются, что они должны жить в Украине (вместе 85%). Ксенофобное отношение к ним имеют 15%. Опрос проводился Киевским международным институтом социологии 20 сентября - 3 октября 2024 года среди 989 респондентов.

С 1994 года КМИС проводит исследование отношения населения Украины к некоторым этническим и социальным группам Это исследование проводится по шкале американского социолога Эмори Богардуса. Для каждой этнической группы из перечня респонденты должны ответить, насколько близкие отношения они готовы допустить с представителями каждой из групп. Это называется социальной дистанцией.

Минимальная социальная дистанция 1 (согласен допустить как члена семьи), максимальная 7 (не пускал бы в Украину). Часто уровень социальной дистанции интерпретируют как уровень предубеждений к той или иной группе.