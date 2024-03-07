Як українці ставляться до 8 березня та інших свят: свіже опитування

За даними КМІС, ще у 2017 році 8 березня було одним із найбільш популярних і його відзначали як улюблене приблизно половина населення (49%).

У 2024 році більшість населення України святкує Різдво Христове та Великдень (Пасху) як найбільш важливі свята, з відсотком у 70% та 68% відповідно.

День Незалежності України до повномасштабної війни з Росією цінували лише 37% населення, у 2023 році - 63%, а зараз - 64%. У 2013 році, до нападу Росії на Україну, це взагалі було одним з найменш популярних свят - лише 12% вважало його важливим чи улюбленим.

День захисників і захисниць України був популярним у 2021 році лише серед 29% респондентів, у 2023 році - серед 54%, а зараз, у лютому 2024 року - серед 58%.

Ставлення до Нового року за рік майже не змінилося (несуттєве зниження з 52% до 47%), але порівняно з ситуацією до вторгнення це свято спустилося з майже першого місця на п'яте.

Свята, як День Конституції України (28%) та Трійця (17%) також мають певну популярність, хоча і займають нижчі позиції у списку.

Суттєво з початку війни зменшилася також популярність Дня перемоги (з 30% до 11%) і Дня праці 1 травня (з 12% до 4%).

Опитування КМІС проводилося 17-23 лютого 2024 року серед 1052 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Вихідні під час війни

Ухвалений Верховною радою у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією. Законом скасовано усі святкові дні, передбачені КЗпП.

За даними НБУ, скасування святкових днів після початку війни дещо пригальмувала падіння економіки України у 2022 році. Водночас, зараз цей фактор не є визначальним і важливим. Як повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, святкові дні, які ми не святкуємо, становлять приблизно 4,5% кількості робочих днів.