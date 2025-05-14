Як українці рятували євреїв від нацистів: гідність під страхом смерті

Нещодавно великі німецькі корпорації виступили зі спільною заявою, у якій визнали свою провину у отриманні Гітлером влади в Німеччині. Adidas, BMW Group, Bosch, Deutsche Bahn, DHL Group, Hugo Boss, Henkel, Lufthansa Group, Mercedes Benz, Rheinmetall, Uniper, Volkswagen, Porsche, Bayer, BASF, Evonik, Siemens та інші визнали це офіційно після відвідувань церемонії пам'яті жертв Голокосту, присвяченій 80-м роковинам звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау.

З 1930-х почалися обмеження в правах єврейського населення Німеччини. Одними з перших кроків стало масове звільнення працівників єврейського походження з усіх німецьких компаній. Проте це не зупинило підтримку, яку великі компанії надавали нацистській партії. Поступово обмеження прав трансформувалося в обмеження права на життя.

На фоні таких новин як масове каяття німецького великого бізнесу, більш цінними стають всі історії про Праведників світу – людей, які рятували євреїв та чиї подвиги визнані єврейським народом.

Хто такі Праведники народів світу

Праведниками народів світу у Вавілонському Талмуді, історія якого налічує більш ніж 2 тисячі років, називають людей неєврейського походження, які вели чисте життя та зробили велике добро для євреїв. Після Голокосту, або як називають у єврейській традиції, Шоа (в перекладі з івриту – "катастрофа"), Ізраїль почав розшукувати своїх рятівників для вшанування.

Був прийнятий закон, згідно з яким Праведникі народів світу визнавали людьми, які рятували євреїв у роки Другої світової війни. Розуміючи, що рятують саме єврїв, а не просто партизан чи політично незгодних, і що за законами Третього Рейху це загрожує стратою рятівнику.

На сьогодні Меморіал Яд Вашем в Єрусалимі визнає більш ніж 28 тисяч випадків, коли рятівники євреїв є Праведниками світу. Це не означає, що це всі відомі історії, а лише те, що стільки неєвреїв на сьогодні були визнані достойними звання Праведників світу.

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Найбільш відомий з них – німецький магнат Оскар Шиндлер та його дружина Емілія, відомі на весь світ завдяки зірковому фільму Стівена Спілберга. Вони врятували у Кракові більш ніж 1000 євреїв. Праведницею світу є Аліса фон Баттенберг, німецька і грецька принцеса, яка у роки Другої світової переховувала в Афінах єврейську родину Коен. Її онук – король Великобританії Чарльз III.

Серед Праведників світу – люди усіх національностей, конфесій та професій тогочасної Європи. Священики, як київська родина Глаголевих, врятувавших багато людей від загибелі у Бабиному Ярі. Мільярдери, як шведский дипломат Рауль Валленберг, член найзаможнішої родини Швеції, рятувавший тисячі євреїв Угорщини.

Кияни Олексій і Тетяна Глаголеви, які врятували багато євреїв від загибелі у Бабиному Ярі

Депутати, такі як болгарин Дмитро Пешев, який зупинив депортацію 50 тисяч болгарських євреїв у табори смерті. Неписьменні прості люди, такі як маріупольчанка Настя Фоміна, яка, рятуючись від Голодомору, прийшла в Київ та стала нянечкою у київській родині Кац. 29 вересня 1941 року вона виведе з маршу смерті до Бабиного Яру 4-річного Цезаря Каца.

Це лікарі, такі як Василь Михайловський з Кропивницького, який переховував свої єврейських дружину Цилю та тещу Песю у морзі й розвішував навкруги таблички німецькою “Обережно, тиф!”, щоб німці боялися робити обшуки.

Українські Праведники і сучасна війна

2,7 тис з Праведників народів світу – українці. Живими зараз є чотири українських Праведника народів світу. Василь Назаренко, Катерина Шеремета, Оксана Антипчук Дейнко та Лідія Савчук. Також є числені родини Праведників світу, їх вдів, дітей, онуків тощо.

На початку великої війни, у лютому 2022 року, попри запрошення виїхати за кордон, більшість з них відмовилися. Залишаючись у близьких до фронту місцях, таких як Харків. Наприклад, Євген Іщенко, син Праведника світу Станіслава Іщенко, не виїздив з Харкова з початку війни. Його батько врятував у Шоа на Житомирщині 312 євреїв.

У Білозерці на Донбасі залишається родина Праведниці світу Ніни Сіноліциної. У Павлограді – донька Праведників світу Натарових Іраїда. На сьогодні російські обстріли зруйнували в Білозерську та Павлоград майже третину будівель.

У Києві залишаються більше десяти родин Правдників народів світу, серед яких – Лариса Шулежко, донька репресованого НКВД у 1930-ті Православного священика, та Праведниці світу Олександри Шулежко. Коли рідні для них Чернівці були окуповані німцями, Олександра Шулежко створила будинок для сиріт, рятуючи дітей від голоду та холоду.

Олексанжра Шулежко

Серед майже 70 дітей були і євреї, яким Олександра підробила документи. Всі роки окупації вона переховувала 25 маленьких євреїв, врятувавши їх всіх. А через те, що її будинок для сиріт функціонував офіційно при німцях, радянська влада позбавила її прав на гідну роботу, та протягом всього її життя ставила у провину її перебування в окупації. На початку 1990-х врятовані євреї звернулися до Яд Вашем, який визнав Олександру Шулежко Праведницею світу. Її донька Лариса зараз живе у Києві.

Зараз майже у кожній другій родині Праведників світу є хтось в ЗСУ. Влітку минулого року пропав без вісті український солдат, онук Праведників світу Андрія та Єкатерини Галич з Тарандинців на Полтавщині. Родина вірить, що він повернеться живий.