Чи готуються українці до відключень світла? Чи є попит на генератори та зарядні станції

Як зазначили в прес-службі, у перші тижні літа попит на обігрівачі був значно нижчим у порівнянні з минулим роком. Продажі цієї категорії в "Епіцентрі" з 1 по 20 червня цього року були більш ніж вдвічі нижчими, ніж за аналогічний період 2022-го, коли українці розмітали обігрівачі, побоюючись дефіциту газу та можливих проблем з опаленням взимку.

"Також можемо констатувати зниження попиту на павербанки та автомобільні акумулятори, яких за вказаний період було продано на 32% і на 6% менше", - повідомили в "Епіцентрі".

Водночас відзначається зростання об’ємів реалізації бензинових (в 2 рази) і дизельних (майже в 3 рази) генераторів, світильників на сонячних батареях (в 3,5 рази) та зарядних станцій типу EcoFlow (у 2,2 рази).

Об’єми продажів цих категорій нижчі у порівнянні з піковими скачками попиту, які спостерігались восени минулого року, але й значно перевищують показники початку торішнього літа, зазначили в прес-службі.

"А з урахуванням можливих перебоїв з електропостачанням у години пікових навантажень на енергомережу, цього літа можна прогнозувати підвищений інтерес і до нових систем охолодження та кондиціонування з власними акумуляторами. Наприклад, холодильників Ecoflow Glacier та кондиціонерів EcoFlow Wave, які вже почали постачатися на український ринок", - зазначили в "Епіцентрі".

Що купують українці на початку літа

Окрім зазначених товарів, позитивну динаміку продажів у період з 1 по 20 червня демонстрували товари для тварин (+42%), предмети побутової хімії та особистої гігієни (+37%), пледи (+36%), вази (+30%), столові прибори (+19%) тощо.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року також спостерігається зростання продажів у деяких категоріях будматеріалів, побутової техніки та електроніки.

Наприклад, реалізація товарів категорії покрівля зросла на 71%, облицювальна цегла - на 38%, будівельна хімія - на 32%, газобетонний блок і фарби - на 26% і 23% відповідно, а меблі - на 15%. З побутової техніки та електроніки найбільше зросли категорії ігрових консолей (в 2,5 рази), портативної акустики (на 73%), плит (на 36%), посудомийних машин (на 31%) і телевізорів (на 22%).

Також можна відзначити зростання продажів дитячих товарів (особливо дитячих автокрісел, іграшок, одягу та взуття) і канцтоварів (паперу, шкільного текстилю, товарів для офісу), повідомили в "Епіцентрі".

Попит минулого року

Влітку 2022 року в очікуванні проблем взимку попит на обігрівачі в Україні злетів у 20 разів. З жовтня минулого року розпочалися багатогодинні відключення електроенергії в Україні через ракетні обстріли росіянами енергетичної інфраструктури. Тому значно зріс попит на електрогенератори та зарядні станції. Приблизно з 10 лютого дефіциту в енергосистемі України не спостерігається.