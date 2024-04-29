Як українським чоловікам за кордоном оновити дані: відповідь ТЦК

За його словами, у червні для тих, хто перебуває за кордоном, передбачать можливість оновити військово-облікові дані за допомогою електронного кабінету. Також це можна буде зробити у консульствах.

"Але станом на даний момент цього немає, тому оновити свої військово-облікові дані можна лише у ТЦК, тобто в Україні", - додав Істомін.

Він нагадав, що українські чоловіки, які проживають за кордоном, мають зобов'язання перед своєю державою, у тому числі й захищати її від росіян.