Як українським біженцям у Чехії отримати допомогу із орендою житла

Українські біженці у Чехії мають право на отримання безкоштовного гуманітарного житла на 150 днів (з 1 вересня 2024 року – лише на 90 днів). Просити про таке розміщення можна у Крайовому центрі допомоги Україні (KACPU) у місті Острава.

Також люди можуть звернутися до центру "Світло", який допомагає українським біженцям. До фахівців центру можна звертатися у питаннях оренди житла у Чехії.

"Ми допомагаємо телефонувати орендодавцям і маклерами. Допомагаємо з супроводом на огляди житла, з перекладом і підписанням договору. І також намагаємося виступати як гарант у комунікації у посередництві з власником чи з маклерською компанією", – розповіла керівниця центру Ольга Череп'юк.

У центрі також допомагають людям оформити екстрену виплату МОР, яка покриває першу оплату оренди або заставу.

Українські біженці нерідко стикаються із відмовами власників здавати житло через національність.

"Я сама недавно шукала житло. Бувало таке, що мені відмовляли прямо по телефону, бувало, я приходила на огляд і чула: "Ви ж розумієте, з українцями, які тут довго, проблем немає", – ділиться вона.

За словами Ольги Череп'юк, притягнути до відповідальності таких орендодавців дуже складно. Водночас українцям рекомендують повідомляти про такі випадки дискримінації.

"Те, що орендодавець хоче бачити договір з роботи, я вважаю абсолютно нормальним. Але дискримінація – велика проблема, яка зараз вирішується на рівні Чеської Республіки. Які будуть методи врегулювання, наскільки це буде ефективним, це питання", – зауважує керівниця громадського центру.

Попри зміну правил надання гуманітарного житла з вересня, державні виплати біженцям на оренду власного житла триватимуть. В уряді розглядається збільшення таких виплат, але питання ще на стадії законопроекту, каже Ольга Череп'юк. За її інформацією, виплати збільшать до 6 та 8 тисяч крон відповідно (242 євро та 323 євро), якщо житло в реєстрі або ні.