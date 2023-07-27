Як українські військові звільняли Старомайорське: відео
Збройні сили України в ході контрнаступальної операції звільнили від російських окупантів село Старомайорське Донецької області. Українські військові опублікували відео наступальної операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.
Президент України Володимир Зеленський та заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердили звільнення населеного пункту.
"Наразі наші захисники продовжують зачищати населений пункт", - зазначила Маляр.
Важливість деокупації Старомайорського
Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі РБК-Україна зазначив, що Силам оборони України важливо деокупувати Старомайорське, оскільки попереду знаходиться опорний пункт російських військових на Бердянському напрямку.
Детальніше про те, чому для українських захисників важлива деокупація Старомайорського - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Контрнаступ ЗСУ
Востаннє про звільнення населених пунктів повідомлялося 25 червня. Тоді українські військові деокупували село Рівнопіль Донецької області.
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