Як українські дрони-перехоплювачі полюють на безпілотники РФ: відео Повітряних сил

Повітряні сили оприлюднили відео з позицій воїнів екіпажу "Мольфар", які полюють на ворожі дрони Херсонсько-Миколаївському напрямку.



Командир групи Антон зазначив, що вони працюють і вдень і вночі.

"На озброєнні в нас два комплекси перехоплювачів - одні швидкісні, здебільшого по швидкісних цілях, комплекс "Інтерцептор" та "Тарас-П" для менш швидкісних і розвіддронів, обидва українські, виготовлені в Україні з українських компонентів", - наголосив він.

За словами командира, росіяни вже намагаються вдаватися до хитрощів, щоб обходити дрони-перехоплювачі.

Зі свого боку пілот групи "Мольфар" Олександр зазначив, що станом на сьогоднішній день їм вдалося уразити вісім повітряних цілей.

"Цілі досить різні - ZALA, Supercam, модифіковані Supercam і "Орлани". Бувають такі дні, що вони літають і постійно намагаються залетіти на нашу територію і ти 24 на 7 біля планшетів біля ноутбуків контролюєш ситуацію, літаєш, збиваєш або хоча б відганяєш від нашої території", - зазначив він.