Як українські банки працюватимуть на Різдво: графік НБУ

У суботу, 7 січня, в Україні відзначають Різдво за юліанським календарем. Банки в цей день не працюватимуть, але вони повинні подбати про безперебійну роботу банкоматів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

"Крім того, у цей період банки мають заздалегідь подбати про безперебійну роботу банкоматів і підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, НБУ визначив порядок роботи банківської системи України та регламент роботи Системи електронних платежів (СЕП) у період завершення 2022 та на початку 2023 року.

Нагадаємо, у період дії військового стану в Україні скасовано святкові дні , передбачені Кодексом законів про працю. Тож трьох додаткових вихідних на різдвяно-новорічні свята не буде. Вихідний не переноситься з суботи, 7 січня, на понеділок, як це передбачено законодавством у мирний час.

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