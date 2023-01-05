Як українські банки працюватимуть на Різдво: графік НБУ

У суботу, 7 січня, в Україні відзначають Різдво за юліанським календарем. Банки в цей день не працюватимуть, але вони повинні подбати про безперебійну роботу банкоматів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Як зазначили в прес-службі, НБУ визначив порядок роботи банківської системи України та регламент роботи Системи електронних платежів (СЕП) у період завершення 2022 та на початку 2023 року.

Згідно з графіком:

7, 8 січня 2023 року міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 9 січня 2023 року.

"Крім того, у цей період банки мають заздалегідь подбати про безперебійну роботу банкоматів і підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів", - йдеться в повідомленні.