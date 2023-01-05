ua ru
Чт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як українські банки працюватимуть на Різдво: графік НБУ

Новость на русском →
Україна, Четвер 05 січня 2023 09:06
Як українські банки працюватимуть на Різдво: графік НБУ Фото: банки не працюватимуть на Різдво (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У суботу, 7 січня, в Україні відзначають Різдво за юліанським календарем. Банки в цей день не працюватимуть, але вони повинні подбати про безперебійну роботу банкоматів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, НБУ визначив порядок роботи банківської системи України та регламент роботи Системи електронних платежів (СЕП) у період завершення 2022 та на початку 2023 року.

Як українські банки працюватимуть на Різдво: графік НБУ

Згідно з графіком:

  • 7, 8 січня 2023 року міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 9 січня 2023 року.

"Крім того, у цей період банки мають заздалегідь подбати про безперебійну роботу банкоматів і підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у період дії військового стану в Україні скасовано святкові дні , передбачені Кодексом законів про працю. Тож трьох додаткових вихідних на різдвяно-новорічні свята не буде. Вихідний не переноситься з суботи, 7 січня, на понеділок, як це передбачено законодавством у мирний час.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України банки
NEWS
Не лише танки. Зеленський розповів про розмову з Макроном
Не лише танки. Зеленський розповів про розмову з Макроном
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет