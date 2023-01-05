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Как украинские банки будут работать на Рождество: график НБУ

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Украина, Четверг 05 января 2023 09:06
Как украинские банки будут работать на Рождество: график НБУ Фото: банки не будут работать на Рождество (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В субботу, 7 января, в Украине отмечают Рождество по юлианскому календарю. Банки в этот день не будут работать, но они должны позаботиться о бесперебойной работе банкоматов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, НБУ определил порядок работы банковской системы Украины и регламент работы системы электронных платежей (СЕП) в период завершения 2022 и в начале 2023 года.

Как украинские банки будут работать на Рождество: график НБУ

Согласно графику:

  • 7, 8 января 2023 межбанковские платежные операции через СЭП проводятся датой банковского дня 9 января 2023 года.

"Кроме того, в этот период банки должны заранее позаботиться о бесперебойной работе банкоматов и подкреплении их наличными деньгами различных номиналов для обслуживания клиентов", - говорится в сообщении.

Напомним, в период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде. Так что трех дополнительных выходных на рождественско-новогодние праздники не будет. Исходящий не переносится с субботы, 7 января, на понедельник, как это предусмотрено законодательством в мирное время.

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