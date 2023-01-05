Как украинские банки будут работать на Рождество: график НБУ

В субботу, 7 января, в Украине отмечают Рождество по юлианскому календарю. Банки в этот день не будут работать, но они должны позаботиться о бесперебойной работе банкоматов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в пресс-службе, НБУ определил порядок работы банковской системы Украины и регламент работы системы электронных платежей (СЕП) в период завершения 2022 и в начале 2023 года.

Согласно графику:

7, 8 января 2023 межбанковские платежные операции через СЭП проводятся датой банковского дня 9 января 2023 года.

"Кроме того, в этот период банки должны заранее позаботиться о бесперебойной работе банкоматов и подкреплении их наличными деньгами различных номиналов для обслуживания клиентов", - говорится в сообщении.