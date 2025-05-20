Як Україна захищатиме експорт агропродукції до ЄС: коментар уряду
Уряд веде переговори з Єврокомісією, щоб продовжити режим "торгового безвізу" або розширеного доступу нашої агропродукції на європейський ринок, який закінчується 6 червня.
Про це заявив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка повідомляє РБК-Україна з посиланням на конференцію "Торгові війни: мистецтво захисту".
"Сподіваємося, що ми знайдемо це рішення досить швидко, якщо не до 6 червня, то максимально швидко після 6 червня. Ми докладемо всіх зусиль, щоб принаймні 6 червня не було змін фактичних... на час поки будемо домовлятися у нас не було проблем", - пояснив заступник міністра.
Він додав, що у гіршому випадку, відбудеться повернення до торгового режиму початку 2022 року, тобто режиму вільної торгівлі (але без преференцій).
"Очевидно, що ситуація не така оптимістична і не така дружня, як по іншим напрямкам співпраці з ЄС... Наш підхід - залишити умови торгівлі такими, як вони є щонайменше зараз або можливо більш вільними, але при цьому контрольованими", - охарактеризував Качка перспективи переговорів.
Найбільші втрати
Присутня на конференції заступник міністра аграрної політики та продовольства Оксана Осьмачко повідомила, що у разі скасовування режиму розширеного доступу української агропродукції на ринки ЄС найбільше постраждає експорт курятини, цукру, яєць та меду.
"Ми хочемо, щоб торгівля була як і раніше. Ми працюємо над тим, щоб не довелося застосовувати компенсацій (від українського уряду для агрокомпаній, - ред.)", - сказала представник Мінагрополітики.
Скасування режиму
Нагадаймо, що з 6 червня цього року перестає діяти режим розширеного доступу української агропродукції на ринок ЄС. Цей режим був запроваджений у 2022 році для підтримки економіки України в умовах повномасштабного вторгнення.
Видання Financial Times повідомило, що ЄС може суттєво обмежити безмитний доступ української агропродукції на свій ринок.
За інформацією видання, ЄС розглядає можливість скоротити річну квоту для імпорту української кукурудзи із 4,7 млн тонн до 0,6 млн тонн, цукру - з 109 тисяч тонн до 40,7 тисяч тонн м'яса птиці - з 57,1 тисяч тонн до 40 тисяч тонн.
Про плани Єврокомісії скасувати пільгову торгівлю для України повідомлялося ще на початку року. Очікувалося, що торговельні заходи підтримки України будуть скромнішими, а обсяги імпорту в ЄС зменшаться.
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