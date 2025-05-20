Як Україна захищатиме експорт агропродукції до ЄС: коментар уряду

Уряд веде переговори з Єврокомісією, щоб продовжити режим "торгового безвізу" або розширеного доступу нашої агропродукції на європейський ринок, який закінчується 6 червня.

"Сподіваємося, що ми знайдемо це рішення досить швидко, якщо не до 6 червня, то максимально швидко після 6 червня. Ми докладемо всіх зусиль, щоб принаймні 6 червня не було змін фактичних... на час поки будемо домовлятися у нас не було проблем", - пояснив заступник міністра.

Він додав, що у гіршому випадку, відбудеться повернення до торгового режиму початку 2022 року, тобто режиму вільної торгівлі (але без преференцій).

"Очевидно, що ситуація не така оптимістична і не така дружня, як по іншим напрямкам співпраці з ЄС... Наш підхід - залишити умови торгівлі такими, як вони є щонайменше зараз або можливо більш вільними, але при цьому контрольованими", - охарактеризував Качка перспективи переговорів.

Найбільші втрати

Присутня на конференції заступник міністра аграрної політики та продовольства Оксана Осьмачко повідомила, що у разі скасовування режиму розширеного доступу української агропродукції на ринки ЄС найбільше постраждає експорт курятини, цукру, яєць та меду.

"Ми хочемо, щоб торгівля була як і раніше. Ми працюємо над тим, щоб не довелося застосовувати компенсацій (від українського уряду для агрокомпаній, - ред.)", - сказала представник Мінагрополітики.