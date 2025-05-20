Как Украина будет защищать экспорт агропродукции в ЕС: комментарий правительства

Правительство ведет переговоры с Еврокомиссией, чтобы продлить режим "торгового безвиза" или расширенного доступа нашей агропродукции на европейский рынок, который заканчивается 6 июня.

"Надеемся, что мы найдем это решение достаточно быстро, если не до 6 июня, то максимально быстро после 6 июня. Мы приложим все усилия, чтобы по крайней мере 6 июня не было изменений фактических... на время пока будем договариваться у нас не было проблем", - пояснил замминистра.

Он добавил, что в худшем случае, произойдет возвращение к торговому режиму начала 2022 года, то есть режиму свободной торговли (но без преференций).

"Очевидно, что ситуация не такая оптимистичная и не такая дружественная, как по другим направлениям сотрудничества с ЕС... Наш подход - оставить условия торговли такими, как они есть как минимум сейчас или возможно более свободными, но при этом контролируемыми", - охарактеризовал Качка перспективы переговоров.

Самые большие потери

Присутствующая на конференции заместитель министра аграрной политики и продовольствия Оксана Осьмачко сообщила, что в случае отмены режима расширенного доступа украинской агропродукции на рынки ЕС больше всего пострадает экспорт курятины, сахара, яиц и меда.

"Мы хотим, чтобы торговля была как и раньше. Мы работаем над тем, чтобы не пришлось применять компенсаций (от украинского правительства для агрокомпаний, - ред.)", - сказала представитель Минагрополитики.