Как Украина будет защищать экспорт агропродукции в ЕС: комментарий правительства
Правительство ведет переговоры с Еврокомиссией, чтобы продлить режим "торгового безвиза" или расширенного доступа нашей агропродукции на европейский рынок, который заканчивается 6 июня.
Об этом заявил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка сообщает РБК-Украина со ссылкой на конференцию "Торговые войны: искусство защиты".
"Надеемся, что мы найдем это решение достаточно быстро, если не до 6 июня, то максимально быстро после 6 июня. Мы приложим все усилия, чтобы по крайней мере 6 июня не было изменений фактических... на время пока будем договариваться у нас не было проблем", - пояснил замминистра.
Он добавил, что в худшем случае, произойдет возвращение к торговому режиму начала 2022 года, то есть режиму свободной торговли (но без преференций).
"Очевидно, что ситуация не такая оптимистичная и не такая дружественная, как по другим направлениям сотрудничества с ЕС... Наш подход - оставить условия торговли такими, как они есть как минимум сейчас или возможно более свободными, но при этом контролируемыми", - охарактеризовал Качка перспективы переговоров.
Самые большие потери
Присутствующая на конференции заместитель министра аграрной политики и продовольствия Оксана Осьмачко сообщила, что в случае отмены режима расширенного доступа украинской агропродукции на рынки ЕС больше всего пострадает экспорт курятины, сахара, яиц и меда.
"Мы хотим, чтобы торговля была как и раньше. Мы работаем над тем, чтобы не пришлось применять компенсаций (от украинского правительства для агрокомпаний, - ред.)", - сказала представитель Минагрополитики.
Отмена режима
Напомним, что с 6 июня этого года перестает действовать режим расширенного доступа украинской агропродукции на рынок ЕС. Этот режим был введен в 2022 году для поддержки экономики Украины в условиях полномасштабного вторжения.
Издание Financial Times сообщило, что ЕС может существенно ограничить беспошлинный доступ украинской агропродукции на свой рынок.
По информации издания, ЕС рассматривает возможность сократить годовую квоту для импорта украинской кукурузы с 4,7 млн тонн до 0,6 млн тонн, сахара - со 109 тысяч тонн до 40,7 тысяч тонн, мяса птицы - с 57,1 тысяч тонн до 40 тысяч тонн.
О планах Еврокомиссии отменить льготную торговлю для Украины сообщалось еще в начале года. Ожидалось, что торговые меры поддержки Украины будут более скромными, а объемы импорта в ЕС уменьшатся.
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