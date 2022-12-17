Як Україна U-20 розтрощила молодіжку Південної Кореї на хокейному ЧС-2022: відео

Чемпіонат світу U-20, IB, 4-й тур

Україна U-20 – Республіка Корея U-20 – 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)

Шайби: Грабовецький, 04:24, 36:20, 45:45, Дубський, 25:16, Садовіков, 38:43, Трахт, 50:16, 55:09 – С. Кім, 39:59

"Синьо-жовті" зуміли рано відкрити рахунок. Затяжна атака українців у більшості завершилася хаосом на "п'ятаку" корейської команди, в якому Грабовецький проштовхнув шайбу до воріт. На старті другого періоду ситуація повторилася – Дубський змістився до центру від правого краю і з другої спроби переграв голкіпера.

Україна U-20 впіймала кураж і закинула ще двічі в другій 20-хвилинці. Спершу Грабовецький отримав передачу від Панасенка та класно пробив у дальній нижній кут, а потім Садовіков отримав пас на "п'ятаку" та розібрався з воротарем у ближньому бою.

Під завісу періоду корейці зуміли розмочити рахунок, реалізувавши більшість. Але в третьому збірна України покарала суперника ще трьома шайбами. Грабовецький оформив хет-трик, підправивши шайбу після дальнього кидка Шамардіна. А далі дубль оформив Трахт і встановив остаточні цифри на табло.

Четверта перемога поспіль зробила збірну України U-20 головним фаворитом на підвищення класі. У вирішальному матчі "синьо-жовті" 17 грудня зустрінуться з японською збірною. Підопічних Олександра Бобкіна влаштує навіть поразка, але в овертаймі.