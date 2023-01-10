Як Україна може компенсувати нестачу грошей у 2023 році: прогнози експертів

Як зазначається у матеріалі, ЄС протягом року виділить 18 млрд євро, а США 9,9 млрд доларів рівними частками по 1,1 млрд протягом 9 місяців. Усі залучені кошти витрачатимуться на соціальні виплати та функціонування держави. На військові потреби, за домовленістю з партнерами, вони не витрачатимуться - для цього використовуються внутрішні бюджетні надходження.

Глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій не бачить особливих ризиків зриву графіків надходження грошей. Він звертає увагу на те, що за 10 місяців війни підтримка України у формі кредитів та грантів була в середньому по 3,2 млрд доларів на місяць.

"Це дає надію, що у 2023 році буде не менше підтримки на місяць, попри наявність чи відсутність меморандумів", - зазначив експерт. Але цих грошей все одно буде мало, оскільки реальна потреба становитиме до 4,5 млрд доларів на місяць, переконаний він. Завдання зібрати 38 млрд доларів західної допомоги не виглядає достатньо "амбітним", і уряду потрібно буде більше працювати над пошуком додаткових коштів.

Проблеми з фінансуванням від ЄС можуть виникнути лише щодо дотримання графіка виділення траншів, вважає голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

"Моє розуміння таке, що загалом від ЄС допомога у розмірі 18 млрд євро надійде, але, як і минулого року, можуть бути проблеми із графіком отримання коштів", - зазначив він.

Показовим буде перший транш, наголосив експерт. Він може об'єднати фінансування на січень та лютий і становитиме 2,5-3 млрд євро. Це гроші ще минулого року, які були внесені до нової програми.

Якщо Україні таки знадобиться більше грошей для бюджету, то є ще резерв на внутрішньому ринку. "Зараз же заплановано, що будуть чисті погашення ОВДП банкам, але насправді можна досягти 100% роловер та знизити потребу у зовнішніх запозиченнях", - зазначив Ваврищук. До того ж, додатковим джерелом коштів може стати кредитна програма МВФ.

"Думаю, вона (програма МВФ, - ред.) якраз і гратиме роль страховки на випадок, якщо потреби у фінансуванні бюджету будуть вищими", - зазначив він.

У разі нестачі грошей Україна може звернутися до інших партнерів - до Світового банку, країн, які вже надали допомогу у 2022 році - Канада, Великобританія, Франція, Італія та інші.

"Ми не обмежуємося роботою в одне вікно або в три вікна - США, Європа та МВФ. Це робота з усіма можливими варіантами. Навіть такі країни як Ісландія дали нам фактично 500 тисяч доларів - це чудово, ми дякуємо їм за це", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

Якщо у війні відбудеться серйозний розворот ситуації на користь України, аж до перемоги, то потреба у фінансуванні не зменшиться.

"Навряд чи в цьому випадку витрати стануть меншими. Тому фактор позитивних сюрпризів поки не слід враховувати при бюджетному плануванні", - зазначив Ваврищук.