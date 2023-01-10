Как Украина может компенсировать нехватку денег в 2023 году: прогнозы экспертов

Как отмечается в материале, ЕС в течение года выделит 18 млрд евро, а США 9,9 млрд долларов равными долями по 1,1 млрд в течение 9 месяцев. Все привлеченные средства будут расходоваться на социальные выплаты и функционирование государства. На военные нужды, по договоренности с партнерами, они тратиться не будут - для этого используются внутренние бюджетные поступления.

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий не видит особых рисков срыва графиков поступления денег. Он обращает внимание на то, что за 10 месяцев войны поддержка Украины в форме кредитов и грантов была в среднем по 3,2 млрд долларов в месяц.

"Это дает надежду, что в 2023 году будет не меньше поддержки в месяц, несмотря на наличие или отсутствие меморандумов", - отметил эксперт. Но этих денег все равно будет мало, поскольку реальная потребность составит до 4,5 млрд долларов в месяц, убежден он. Задача собрать 38 млрд долларов западной помощи не выглядит достаточно "амбициозной", и правительству нужно будет больше работать над поиском дополнительных средств.

Проблемы с финансированием от ЕС могут возникнуть лишь в части соблюдения графика выделения траншей, считает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

"Мое понимание таково, что в целом от ЕС помощь в размере 18 млрд евро поступит, но, как и в прошлом году, могут быть проблемы с графиком получения средств", - отметил он.

Показательным будет первый транш, отметил эксперт. Он может объединить финансирование на январь и февраль и составит 2,5-3 млрд евро. Это деньги еще прошлого года, которые были внесены в новую программу.

Если Украине все-таки понадобится больше денег для бюджета, то есть еще резерв на внутреннем рынке. "Сейчас же запланировано, что будут чистые погашения ОВГЗ банкам, но на самом деле можно достичь 100% ролловер и снизить потребность во внешних заимствованиях", - отметил Ваврищук. К тому же дополнительным источником средств может стать кредитная программа МВФ.

"Думаю, она (программа МВФ, – ред.) как раз и будет играть роль страховки на случай, если потребности в финансировании бюджета будут выше", - отметил он.

В случае нехватки денег Украина может обратиться к другим партнерам - к Всемирному банку, странам, которые уже оказали помощь в 2022 году - Канада, Великобритании, Франция, Италия и другие.

"Мы не ограничиваемся работой в одно окно или в три окна - США, Европа и МВФ. Это работа со всеми возможными вариантами. Даже такие страны как Исландия дали нам фактически 500 тысяч долларов - это прекрасно, мы благодарим их за это", - заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

Если в войне произойдет серьезный разворот ситуации в пользу Украины, вплоть до победы, то необходимость в финансировании не уменьшится.

"Вряд ли в этом случае расходы станут меньше. Поэтому фактор положительных сюрпризов пока не следует учитывать при бюджетном планировании", - отметил Ваврищук.