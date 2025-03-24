Як Україна бачить перемир'я з Росією на морі: роз'яснення ВМС
Україна вважає, що припинення вогню з Росією на морі передбачає зупинку ударів по портовій інфраструктурі.
Як передає РБК-Україна, про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Для нас перемир'я на морі - це припинення обстрілів портової інфраструктури України. Це для нас, ми бачимо це так. Що в це вкладає Росія, звісно, здогадатися неважко, але в будь-якому разі потрібно читати кінцевий документ, тоді можна буде робити якісь висновки", - розповів Плетенчук.
Він також звернув увагу, що росіяни з моря запускають по Україні свої крилаті ракети "Калібр". Від початку року ворог застосовував їх уже тричі.
"Сказати, що це було вдале застосування, наприклад, я не можу", - зазначив Плетенчук.
При цьому росіяни запускають по Україні з території тимчасово окупованого Криму ракети "Іскандер", а також дрони-камікадзе "Шахед".
"Так, вони заходять з моря, ми їх зустрічаємо з моря. Але це морська компонента чи ні. Ракети, які вони запускають з літаків з акваторії Чорного моря, чи є це частиною перемир'я на морі", - додав він.
Перемир'я на морі
Нагадаємо, раніше спікер Держдепу США Теммі Брюс заявляла, що США обговорюють з українськими та російськими чиновниками можливість перемир'я між Україною і Росією на морі.
За її словами, таким чином режим припинення вогню хочуть розширити. Раніше сторони погодилися на зупинку ударів по енергетичних об'єктах, але таке перемир'я поки що не чинне.
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