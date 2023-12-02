UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як убезпечити себе від шахрайства під час онлайн-покупок: кіберполіція дала рекомендації

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Останнім часом в Україні почастішали випадки шахрайства з продажем неіснуючих товарів за зниженими цінами. Правоохоронці розповіли, як не стати жертвою таких шахраїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кіберполіції у Facebook.

Шахраї часто маскуються під сумлінних продавців. Вони розміщують на своїх сайтах красиві фото товарів, швидко відповідають на повідомлення і залишають фейкові позитивні відгуки. Мета таких зусиль - переконати покупців здійснити повну або часткову переплату.

Ще одна популярна схема шахрайства в інтернеті - фішинг. Шахраї створюють сайти, які зовні схожі на популярні інтернет-магазини. Під час спілкування з потенційними покупцями вони переконують їх перейти за фішинговим посиланням для оплати товару. Оплачуючи на таких сайтах, покупці фактично передають дані своєї банківської картки шахраям.

Щоб не стати жертвою шахраїв в інтернеті, слід дотримуватися таких порад:

  • Купуйте та сплачуйте лише на перевірених ресурсах. Перевірте правильність URL-адреси необхідного сайту - навіть найменша невідповідність може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.
  • Платіть гроші після отримання товару, щоб мінімізувати ризики втрати грошей.
  • Не повідомляйте нікому дані своєї банківської картки, особливо CVV-код і термін дії.
  • Заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте тільки ту суму, яка необхідна для оплати.
  • У разі купівлі на платформі оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи і не переходьте в сторонні месенджери - туди шахраї можуть надіслати фішингові посилання.
  • Перевіряйте сайти онлайн-магазинів перед оплатою товару на сервісі Кіберполіції "STOP FRAUD" або на сервісі Асоціації "ЕМА" CheckMyLink.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Онлайн трансляціяКиберполиция