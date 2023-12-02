Як убезпечити себе від шахрайства під час онлайн-покупок: кіберполіція дала рекомендації

Останнім часом в Україні почастішали випадки шахрайства з продажем неіснуючих товарів за зниженими цінами. Правоохоронці розповіли, як не стати жертвою таких шахраїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кіберполіції у Facebook.
Шахраї часто маскуються під сумлінних продавців. Вони розміщують на своїх сайтах красиві фото товарів, швидко відповідають на повідомлення і залишають фейкові позитивні відгуки. Мета таких зусиль - переконати покупців здійснити повну або часткову переплату.
Ще одна популярна схема шахрайства в інтернеті - фішинг. Шахраї створюють сайти, які зовні схожі на популярні інтернет-магазини. Під час спілкування з потенційними покупцями вони переконують їх перейти за фішинговим посиланням для оплати товару. Оплачуючи на таких сайтах, покупці фактично передають дані своєї банківської картки шахраям.
Щоб не стати жертвою шахраїв в інтернеті, слід дотримуватися таких порад:
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