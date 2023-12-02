Как обезопасить себя от мошенничества при онлайн-покупках: киберполиция дала рекомендации

В последнее время в Украине участились случаи мошенничества с продажей несуществующих товаров по сниженным ценам. Правоохранители рассказали, как не стать жертвой таких мошенников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киберполиции в Facebook.
Мошенники часто маскируются под добросовестных продавцов. Они размещают на своих сайтах красивые фото товаров, быстро отвечают на сообщения и оставляют фейковые положительные отзывы. Цель таких усилий - убедить покупателей осуществить полную или частичную переплату.
Еще одна популярная схема мошенничества в интернете - фишинг. Мошенники создают сайты, которые внешне похожи на популярные интернет-магазины. При общении с потенциальными покупателями они убеждают их перейти по фишинговой ссылке для оплаты товара. Оплачивая на таких сайтах, покупатели фактически передают данные своей банковской карты мошенникам.
Чтобы не стать жертвой мошенников в интернете, следует придерживаться следующих советов:
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