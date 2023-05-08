Як уберегтися під час авіаудару: поради рятувальників

Найперше, про що слід подумати, коли ви почули, що поблизу летить літак, то це про місце, де можна сховатися.

Місце

"У вас є всього пара секунд. Падайте під стінку, тільки не навпроти вікна: під нього або в кут кімнати", - наголошують в ДСНС.

Ідеальним укриттям, за даними рятувальників, є передпокій або ванна без вікон . Якщо ви розумієте, що не дістанетесь туди за пару секунд, падайте, де стоїте, і повзіть під стіну.

. Якщо ви розумієте, що не дістанетесь туди за пару секунд, падайте, де стоїте, і повзіть під стіну. В жодному разі не залишайтеся посередині кімнати: ви будете в межах радіуса розльоту уламків скла та цегли з сусідніх будівель. А залізобетонні плити якщо і ламаються, то, згідно з законами фізики, падають на середину кімнати. Навіть у найгіршому випадку, якщо плита зламається, упавши під стіну, ви маєте шанс опинитися в повітряній кишені під плитою.

Поза

Найкраще прийняти позу як під час відтискання - обличчям донизу, руки зігнуті під корпусом, ноги теж максимально зігнуті, щоб після обвалення була можливість піднятися під вагою уламків, або хоч трохи посунутись, зробивши повітряну кишеню.

"В положенні лежачи на боку або на спині піднятися ви не зможете. Ще й в обличчя прилетить щось", - додали в службі.

Розкрийте рота та закрийте очі

Щоб уникнути баротравми, максимально розтуліть рота та заплющте очі, щоб в них не потрапив пісок та пил, щоб зменшити ризик їх травмування.

Баротравма настає у разі раптового підвищенні тиску, при вибухах. Найбільш ушкодження при баротравмі зазнають

барабанна порожнина;

внутрішнє вухо;

легені;

придаткові порожнини носа;

головний мозок.

Баротравма може спричинити крововиливи та навіть смерть.

Не підіймайтеся зразу після вибуху, зачекайте не менш як хвилину.

Після вибуху потрібно зачекати, поки не попадають всі уламки, вони можуть летіти ще деякий час:

послухайте, чи не йде літак на другий захід;

потім підіймайтеся;

допоможіть постраждалим;

пошукайте сусідів;

надайте рятувальникам необхідну інформацію для пошуку інших жителів будинку, квартири, які можуть бути під уламками.

Перекрийте газ

Після авіаційного чи артилерійського удару по будинку обов'язково перекрийте газ на весь будинок до приїзду газової служби, щоб убезпечити вибух вже від побутового газу.

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