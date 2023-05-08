Як уберегтися під час авіаудару: поради рятувальників

Українцям пояснили, як можна уберегти своє життя під час авіаційного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Найперше, про що слід подумати, коли ви почули, що поблизу летить літак, то це про місце, де можна сховатися.
"У вас є всього пара секунд. Падайте під стінку, тільки не навпроти вікна: під нього або в кут кімнати", - наголошують в ДСНС.
Найкраще прийняти позу як під час відтискання - обличчям донизу, руки зігнуті під корпусом, ноги теж максимально зігнуті, щоб після обвалення була можливість піднятися під вагою уламків, або хоч трохи посунутись, зробивши повітряну кишеню.
"В положенні лежачи на боку або на спині піднятися ви не зможете. Ще й в обличчя прилетить щось", - додали в службі.
Щоб уникнути баротравми, максимально розтуліть рота та заплющте очі, щоб в них не потрапив пісок та пил, щоб зменшити ризик їх травмування.
Баротравма настає у разі раптового підвищенні тиску, при вибухах. Найбільш ушкодження при баротравмі зазнають
Баротравма може спричинити крововиливи та навіть смерть.
Після вибуху потрібно зачекати, поки не попадають всі уламки, вони можуть летіти ще деякий час:
Після авіаційного чи артилерійського удару по будинку обов'язково перекрийте газ на весь будинок до приїзду газової служби, щоб убезпечити вибух вже від побутового газу.
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