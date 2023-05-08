Как уберечься во время авиаудара: советы спасателей

Украинцам объяснили, как можно уберечь свою жизнь во время авиационного удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления ГСЧС Украины в Волынской области.
Первое, о чем следует подумать, когда вы услышали, что поблизости летит самолет, это о месте, где можно спрятаться.
"У вас есть всего пара секунд. Падайте под стенку, только не напротив окна: под него или в угол комнаты", - подчеркивают в ГСЧС.
Лучше всего принять позу как во время отжима - лицом вниз, руки согнуты под корпусом, ноги тоже максимально изогнуты, чтобы после обрушения была возможность подняться под тяжестью обломков, или хоть немного подвинуться, сделав воздушный карман.
"В положении лежа на боку или на спине подняться вы не сможете. Еще и в лицо прилетит что-нибудь", - добавили в службе.
Чтобы избежать баротравмы, максимально откройте рот и закройте глаза, чтобы в них не попал песок и пыль, чтобы уменьшить риск их травмирования.
Баротравма наступает при внезапном повышении давления, при взрывах. Наиболее повреждения при баротравме испытывают
Баротравма может повлечь за собой кровоизлияния и даже смерть.
После взрыва нужно подождать, пока не попадают все обломки, они могут лететь еще некоторое время:
После авиационного или артиллерийского удара по дому обязательно перекройте газ на весь дом до приезда газовой службы, чтобы обезопасить взрыв от бытового газа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.