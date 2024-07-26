Як уберегти колеса авто на нерівній дорозі: кілька неочевидних порад

На жаль, нерівних автошляхів у нас ще більше, ніж хотілося б водіям. І при тому невдала зустріч колеса з вибоїною може призвести до аварії – через втрату контролю над машиною. Кілька прийомів їзди по розбитому асфальту стануть вам в нагоді під час далеких мандрівок.
Про основні правила руху на авто по дорозі з вибоїнами читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації Autobild та Autocentre.
Добре це чи погано, але багато які з сучасних автомобілів навіть по нерівній дорозі їдуть доволі комфортно. Це притуплює пильність водія, який дозволяє собі рух на повному ходу скрізь без розбору, у тому числі і там, де цього робити не варто. Рано чи пізно недосвідчений, але самовпевнений драйвер отримує урок і змінює своє ставлення до якості шляху і швидкісного режиму, але ціна цього знання іноді виявляється надто високою.
І підвищує її часом саме особливість сучасних коліс – великий діаметр диска при малій висоті профіля покришки. Таку шину легко зім’яти о грубий край вибоїни аж до закраїни диска, яка буквально прорубує тонку боковину шини. З якої миттєво виходить повітря і машину тут же може різко кинути вбік. Про те, що гуму після цього доведеться викинути, а диск відправити в ремонт ми вже не говоримо. Набагато страшніше те, що миттєва і несподівана втрати тиску у колесі призводить до неконтрольованого розвороту машини. І добре, якщо в результаті не станеться вильоту на зустрічну чи сусідню смуги руху.
Всі секрети зводяться до збільшення концентрації уваги за кермом і напрацювання кількох елементарних навичок.
Дивлячись правді у вічі, слід визнати, що в нашій країні за кермом не можна розслаблюватись навіть на найновішій трасі і в годину найменшого трафіку. Тому що несподіванок від шляховиків та сусідів за потоком можна чекати буквально щомиті. А щоб не втомлюватись від надмірного напруження уваги протягом довгого часу, тримайте у далекій дорозі трохи меншу швидкість. Саме вона, невисока швидкість, вирішує багато проблем на дорозі.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як ЛАЗи завойовували перші призи в Європі.