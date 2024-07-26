Как уберечь колеса авто на неровной дороге: несколько неочевидных советов

Хорошо это или плохо, но многие из современных автомобилей даже по неровной дороге едут достаточно комфортно. Это притупляет бдительность водителя, позволяющего себе движение на полном ходу везде без разбора, в том числе и там, где этого делать не стоит. Рано или поздно неопытный, но самоуверенный драйвер извлекает урок и меняет свое отношение к качеству пути и скоростному режиму, но цена этого знания иногда оказывается слишком высокой.

И повышает ее подчас именно особенность современных колес – большой диаметр диска при малой высоте профиля покрышки. Такую шину легко смять о грубый край рытвины вплоть до закраины диска, которая буквально прорубает тонкую боковину шины. Из которой мгновенно выходит воздух и машину тут же может резко бросить в сторону. О том, что резину после этого придется выбросить, а диск отправить в ремонт мы уже не говорим. Гораздо страшнее то, что мгновенная и неожиданная потеря давления в колесе приводит к неконтролируемому развороту машины. И хорошо, если в результате не произойдет вылета на встречную или соседнюю полосы движения.

Как не повредить колеса на плохой дороге

Все секреты сводятся к увеличению концентрации внимания за рулем и наработке нескольких элементарных навыков.

Вы не сами . Прежде всего запомните, что многие маневры вокруг ям на проезжей части могут привести к выезду на встречную полосу или к созданию препятствия для машин, которые едут позади вас. Поэтому прежде чем начать объезжать рытвину или резко тормозить перед ней, убедитесь, что ни сзади, ни слева, ни сзади-слева от вас нет других машин;

. Прежде всего запомните, что многие маневры вокруг ям на проезжей части могут привести к выезду на встречную полосу или к созданию препятствия для машин, которые едут позади вас. Поэтому прежде чем начать объезжать рытвину или резко тормозить перед ней, убедитесь, что ни сзади, ни слева, ни сзади-слева от вас нет других машин; Скорость . Самый надежный способ уберечь колеса от смятия и разрушения – снижение скорости, причем не стесняйтесь притормозить иногда и до нуля. Увидев спереди подозрительный с точки зрения качества участок, замедляйтесь до 30 – 50 км/ч. Меньшая скорость дает два преимущества. На ней можно заранее увидеть препятствие и иметь больше времени на реакцию рулем и педалями, а во-вторых, последствия встречи колеса с рытвиной, если она произойдет, будут не такими тяжелыми;

. Самый надежный способ уберечь колеса от смятия и разрушения – снижение скорости, причем не стесняйтесь притормозить иногда и до нуля. Увидев спереди подозрительный с точки зрения качества участок, замедляйтесь до 30 – 50 км/ч. Меньшая скорость дает два преимущества. На ней можно заранее увидеть препятствие и иметь больше времени на реакцию рулем и педалями, а во-вторых, последствия встречи колеса с рытвиной, если она произойдет, будут не такими тяжелыми; Не тормозите прямо перед дефектом дороги. Нельзя, чтобы колеса встречались с ямой или асфальтовым холмом при заторможенных колесах. Потому что в таком случае пружины подвески будут в сжатом состоянии и не погасят всю энергию удара. Да еще и при торможении центр масс авто смещается дополнительно на передние колеса, и их удар по краю ямы будет еще злее. Отпустить тормоза в последний момент перед самой рытвиной психологически непросто, но этому недолго научиться;

Нельзя, чтобы колеса встречались с ямой или асфальтовым холмом при заторможенных колесах. Потому что в таком случае пружины подвески будут в сжатом состоянии и не погасят всю энергию удара. Да еще и при торможении центр масс авто смещается дополнительно на передние колеса, и их удар по краю ямы будет еще злее. Отпустить тормоза в последний момент перед самой рытвиной психологически непросто, но этому недолго научиться; Не поддавайтесь на провокации . На неровном участке всегда найдется хотя бы один гонщик, который будет лететь по выбоинам настолько азартно, что и вам захочется так ехать само. Но соблюдайте свою тактику преодоления препятствий, ведь у вашего суперскорого коллеги действительно могут быть веские причины уверенно двигаться по разрушенному асфальту: массивнее ваших колес, шины высокого профиля, настроенная на бездорожье подвеска и т.п.;

Кратко

Глядя в глаза, следует признать, что в нашей стране за рулем нельзя расслабляться даже на новейшей трассе и в час наименьшего трафика. Потому что неожиданностей от дорожников и соседей по потоку можно ожидать буквально ежесекундно. А чтобы не уставать от чрезмерного напряжения внимания в течение долгого времени, держите в дальней дороге немного меньшую скорость. Именно она, невысокая скорость, решает многие проблемы на дороге.