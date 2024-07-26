Как уберечь колеса авто на неровной дороге: несколько неочевидных советов

К сожалению, неровных автодорог у нас еще больше, чем хотелось бы водителям. И при этом неудачная встреча колеса с рытвиной может привести к аварии – из-за потери контроля над машиной. Несколько приемов езды по разбитому асфальту пригодятся вам во время дальних путешествий.
Об основных правилах движения на авто по дороге с выбоинами читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации Autobild и Autocentre.
Хорошо это или плохо, но многие из современных автомобилей даже по неровной дороге едут достаточно комфортно. Это притупляет бдительность водителя, позволяющего себе движение на полном ходу везде без разбора, в том числе и там, где этого делать не стоит. Рано или поздно неопытный, но самоуверенный драйвер извлекает урок и меняет свое отношение к качеству пути и скоростному режиму, но цена этого знания иногда оказывается слишком высокой.
И повышает ее подчас именно особенность современных колес – большой диаметр диска при малой высоте профиля покрышки. Такую шину легко смять о грубый край рытвины вплоть до закраины диска, которая буквально прорубает тонкую боковину шины. Из которой мгновенно выходит воздух и машину тут же может резко бросить в сторону. О том, что резину после этого придется выбросить, а диск отправить в ремонт мы уже не говорим. Гораздо страшнее то, что мгновенная и неожиданная потеря давления в колесе приводит к неконтролируемому развороту машины. И хорошо, если в результате не произойдет вылета на встречную или соседнюю полосы движения.
Все секреты сводятся к увеличению концентрации внимания за рулем и наработке нескольких элементарных навыков.
Глядя в глаза, следует признать, что в нашей стране за рулем нельзя расслабляться даже на новейшей трассе и в час наименьшего трафика. Потому что неожиданностей от дорожников и соседей по потоку можно ожидать буквально ежесекундно. А чтобы не уставать от чрезмерного напряжения внимания в течение долгого времени, держите в дальней дороге немного меньшую скорость. Именно она, невысокая скорость, решает многие проблемы на дороге.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как ЛАЗы завоевывали первые призы в Европе.