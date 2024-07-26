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Как уберечь колеса авто на неровной дороге: несколько неочевидных советов

Фото: как уберечь колеса авто на неровной дороге (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

К сожалению, неровных автодорог у нас еще больше, чем хотелось бы водителям. И при этом неудачная встреча колеса с рытвиной может привести к аварии – из-за потери контроля над машиной. Несколько приемов езды по разбитому асфальту пригодятся вам во время дальних путешествий.

Об основных правилах движения на авто по дороге с выбоинами читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы публикации Autobild и Autocentre.

Хорошо это или плохо, но многие из современных автомобилей даже по неровной дороге едут достаточно комфортно. Это притупляет бдительность водителя, позволяющего себе движение на полном ходу везде без разбора, в том числе и там, где этого делать не стоит. Рано или поздно неопытный, но самоуверенный драйвер извлекает урок и меняет свое отношение к качеству пути и скоростному режиму, но цена этого знания иногда оказывается слишком высокой.

И повышает ее подчас именно особенность современных колес – большой диаметр диска при малой высоте профиля покрышки. Такую шину легко смять о грубый край рытвины вплоть до закраины диска, которая буквально прорубает тонкую боковину шины. Из которой мгновенно выходит воздух и машину тут же может резко бросить в сторону. О том, что резину после этого придется выбросить, а диск отправить в ремонт мы уже не говорим. Гораздо страшнее то, что мгновенная и неожиданная потеря давления в колесе приводит к неконтролируемому развороту машины. И хорошо, если в результате не произойдет вылета на встречную или соседнюю полосы движения.

Как не повредить колеса на плохой дороге

Все секреты сводятся к увеличению концентрации внимания за рулем и наработке нескольких элементарных навыков.

  • Вы не сами. Прежде всего запомните, что многие маневры вокруг ям на проезжей части могут привести к выезду на встречную полосу или к созданию препятствия для машин, которые едут позади вас. Поэтому прежде чем начать объезжать рытвину или резко тормозить перед ней, убедитесь, что ни сзади, ни слева, ни сзади-слева от вас нет других машин;
  • Скорость. Самый надежный способ уберечь колеса от смятия и разрушения – снижение скорости, причем не стесняйтесь притормозить иногда и до нуля. Увидев спереди подозрительный с точки зрения качества участок, замедляйтесь до 30 – 50 км/ч. Меньшая скорость дает два преимущества. На ней можно заранее увидеть препятствие и иметь больше времени на реакцию рулем и педалями, а во-вторых, последствия встречи колеса с рытвиной, если она произойдет, будут не такими тяжелыми;
  • Не тормозите прямо перед дефектом дороги. Нельзя, чтобы колеса встречались с ямой или асфальтовым холмом при заторможенных колесах. Потому что в таком случае пружины подвески будут в сжатом состоянии и не погасят всю энергию удара. Да еще и при торможении центр масс авто смещается дополнительно на передние колеса, и их удар по краю ямы будет еще злее. Отпустить тормоза в последний момент перед самой рытвиной психологически непросто, но этому недолго научиться;
  • Не поддавайтесь на провокации . На неровном участке всегда найдется хотя бы один гонщик, который будет лететь по выбоинам настолько азартно, что и вам захочется так ехать само. Но соблюдайте свою тактику преодоления препятствий, ведь у вашего суперскорого коллеги действительно могут быть веские причины уверенно двигаться по разрушенному асфальту: массивнее ваших колес, шины высокого профиля, настроенная на бездорожье подвеска и т.п.;

Кратко

Глядя в глаза, следует признать, что в нашей стране за рулем нельзя расслабляться даже на новейшей трассе и в час наименьшего трафика. Потому что неожиданностей от дорожников и соседей по потоку можно ожидать буквально ежесекундно. А чтобы не уставать от чрезмерного напряжения внимания в течение долгого времени, держите в дальней дороге немного меньшую скорость. Именно она, невысокая скорость, решает многие проблемы на дороге.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как ЛАЗы завоевывали первые призы в Европе.

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