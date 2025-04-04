Як уберегти дітей від ворожих маніпуляцій у мережі: поради поліції

Ворог активно вербує підлітків через месенджери, пропонуючи "легкі гроші". Поліція попереджає батьків про небезпеку і закликає контролювати онлайн-активність дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.
Правоохоронці пояснили, що російські окупанти продовжують вербувати дітей за допомогою мережі пов’язаних між собою ботів і каналів у месенджерах, де пропонують "легкі гроші" за підривну діяльність.
В поліції розповіли, що учень однієї з одеських шкіл звернувся до інспектора служби освітньої безпеки та повідомив, що отримав у месенджер пропозицію вчинити підпал об’єктів критичної інфраструктури, автомобілів ТЦК та вивести з ладу релейні шафи залізниці.
"Відповідні служби поінформовані та працюють над цією ситуацією", - сказали в поліції.
Правоохоронці наголосили, що захист дітей від ворожого впливу потребує комплексного підходу. Важливо, щоби батьки й педагоги контролювали онлайн-активність дітей та формували в них критичне мислення.
"Дітям треба бути обережними в мережі, не піддаватися на підозрілі пропозиції та не надавати особисту інформацію незнайомцям. Друзі, будьте уважними та пояснюйте дітям, які ризики криються за такими "пропозиціями", - додали правоохоронці.
Інформацію про вербування можна надати:
Зауважимо, що російські окупанти вже не одноразово вербували українських дітей для своїх цілей. Не так давно правоохоронці затримали 14-річну дівчинку, яка намагалася здійснити теракт у Тернополі. Підліток став жертвою вербування окупантами, які планували підірвати її разом з вибухівкою біля райуправління поліції, використовуючи шантаж через "відверті" фото.
Окрім того, СБУ та Нацполіція перервали спробу теракту, запланованого на 28 лютого в Житомирі. Підліток, завербований російським агентом, мав здійснити вибух біля "Алеї Слави Героям", де його також планували підірвати разом з вибухівкою, яку він виготовив.
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