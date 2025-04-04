Как уберечь детей от враждебных манипуляций в сети: советы полиции

Враг активно вербует подростков через мессенджеры, предлагая "легкие деньги". Полиция предупреждает родителей об опасности и призывает контролировать онлайн-активность детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.
Правоохранители объяснили, что российские оккупанты продолжают вербовать детей с помощью сети связанных между собой ботов и каналов в мессенджерах, где предлагают "легкие деньги" за подрывную деятельность.
В полиции рассказали, что ученик одной из одесских школ обратился к инспектору службы образовательной безопасности и сообщил, что получил в мессенджер предложение совершить поджог объектов критической инфраструктуры, автомобилей ТЦК и вывести из строя релейные шкафы железной дороги.
"Соответствующие службы проинформированы и работают над этой ситуацией", - сказали в полиции.
Правоохранители отметили, что защита детей от враждебного влияния требует комплексного подхода. Важно, чтобы родители и педагоги контролировали онлайн-активность детей и формировали у них критическое мышление.
"Детям надо быть осторожными в сети, не поддаваться на подозрительные предложения и не предоставлять личную информацию незнакомцам. Друзья, будьте внимательны и объясняйте детям, какие риски кроются за такими "предложениями", - добавили правоохранители.
Информацию о вербовке можно предоставить:
Заметим, что российские оккупанты уже не раз вербовали украинских детей для своих целей. Не так давно правоохранители задержали 14-летнюю девочку, которая пыталась совершить теракт в Тернополе. Подросток стал жертвой вербовки оккупантами, которые планировали взорвать ее вместе со взрывчаткой возле райуправления полиции, используя шантаж из-за "откровенных" фото.
Кроме того, СБУ и Нацполиция прервали попытку теракта, запланированного на 28 февраля в Житомире. Подросток, завербованный российским агентом, должен был совершить взрыв возле "Аллеи Славы Героям", где его также планировали взорвать вместе со взрывчаткой, которую он изготовил.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.