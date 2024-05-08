Як цивільні можуть допомогти військовим у війні проти РФ: відповідь Сил оборони

"Ви живете на тимчасово окупованих територіях України чи маєте рідних, знайомих? Уважно прочитайте допис і пошерте його. Бо саме ви можете забезпечувати Сили оборони інформацією про ворога, як розвідка", - сказано у повідомленні.

Ви можете надіслати координати, фото та опис ворожої техніки в чатбот "єВорог".

Як поясниил в Силах оборони, можна надсилати повідомлення про:

ракетні комплекси С-300 та Іскандер;

системи зв’язку;

засоби радіоелектронної боротьби;

бензовози;

скупчення техніки;

переміщення колон техніки;

транспортування техніки залізницею;

склади з боєприпасами;

позиції артилерії;

безпілотники.

Водночас, українцям радять бути уважними та переходити в чат-бот "єВорог" тільки з головного екрана в застосунку Дія або за посиланням: https://t.me/evorog_bot

Також необхідно бути обачними, та надсилати інформацію тільки тоді, коли впевнені у власній безпеці. Після цього необхідно видаляти кадри окупантів та листування з чатботом, а також не обговорювати по телефону переміщення техніки росіян.

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