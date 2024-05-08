UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як цивільні можуть допомогти військовим у війні проти РФ: відповідь Сил оборони

Ілюстративне фото: українці можуть повідомляти про техніку РФ через чат-бот єВорог (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Цивільні українці, особливо ті, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, можуть допомагати Силам оборони. Вони можуть повідомляти про місце розташування росіян та їх техніку.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії".

"Ви живете на тимчасово окупованих територіях України чи маєте рідних, знайомих? Уважно прочитайте допис і пошерте його. Бо саме ви можете забезпечувати Сили оборони інформацією про ворога, як розвідка", - сказано у повідомленні.

Ви можете надіслати координати, фото та опис ворожої техніки в чатбот "єВорог".

Як поясниил в Силах оборони, можна надсилати повідомлення про:

  • ракетні комплекси С-300 та Іскандер;
  • системи зв’язку;
  • засоби радіоелектронної боротьби;
  • бензовози;
  • скупчення техніки;
  • переміщення колон техніки;
  • транспортування техніки залізницею;
  • склади з боєприпасами;
  • позиції артилерії;
  • безпілотники.

Водночас, українцям радять бути уважними та переходити в чат-бот "єВорог" тільки з головного екрана в застосунку Дія або за посиланням: https://t.me/evorog_bot

Також необхідно бути обачними, та надсилати інформацію тільки тоді, коли впевнені у власній безпеці. Після цього необхідно видаляти кадри окупантів та листування з чатботом, а також не обговорювати по телефону переміщення техніки росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДія