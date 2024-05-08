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Как гражданские могут помочь военным в войне против РФ: ответ Сил обороны

Иллюстративное фото: украинцы могут сообщать о технике РФ через чат-бот есть єВорог (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Гражданские украинцы, особенно находящиеся на временно оккупированных территориях, могут помогать Силам обороны. Они могут сообщать о местонахождении россиян и их технике.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Действия".

"Вы живете на временно оккупированных территориях Украины или есть родные, знакомые? Внимательно прочтите сообщение и пошерте его. Ведь именно вы можете обеспечивать Силы обороны информацией о враге, как разведка", - сказано в сообщении.

Вы можете отправить координаты, фото и описание вражеской техники в чатбот "єВорог ".

Как пояснил в Силах обороны, можно отправлять сообщения о:

  • ракетные комплексы С-300 и Искандер;
  • системы связи;
  • средства радиоэлектронной борьбы;
  • бензовозы;
  • скопление техники;
  • перемещение колонн техники;
  • транспортировка техники по железной дороге;
  • склады с боеприпасами;
  • позиции артиллерии;
  • беспилотники.

В то же время украинцам советуют быть внимательными и переходить в чат-бот "єВорог " только с главного экрана в приложении Действие или по ссылке: https://t.me/evorog_bot

Также необходимо быть осмотрительными и отправлять информацию только тогда, когда уверены в собственной безопасности. После этого необходимо удалять кадры окупантов и переписку с чатботом, а также не обсуждать по телефону перемещение техники россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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