Як Циганков і компанія гучно "Барселоні" в Ла Лізі програли: відео

Іспанія, Ла Ліга, 5-й тур

"Жирона" – "Барселона" – 1:4

Голи: Стуані, 80 – Ямал, 30, 37, Ольмо, 47, Педрі, 64

Вилучення: Торрес, 86 (Б, пряма червона картка)

"Барса" шокувала господарів двома голами до перерви. Спершу Ямал опинився наодинці в штрафному майданчику та холоднокровно розібрався з Гассанігою. А на 37-й хвилині він другим темпом поклав м'яч у кут із лінії штрафного.

На старті другої половини всі запитання щодо переможця зняв Ольмо. Він потужно пробив із гострого кута після закидання з глибини. А на 64-й хвилині Педрі вискочив віч-на-віч із голкіпером, пішов убік і відправив м'яч у незахищені ворота.

"Жирона" спромоглася лише на гол престижу. Ветеран Стуані замкнув простріл Порту після помилки оборони "блаугранас". На фінальні хвилини "Барселона" залишилася в меншості через грубий фол Торреса, але уникнути розгрому "червоно-білим" не вдалося.

Циганков з'явився в стартовому складі "Жирони". Українець провів на полі 69 хвилин і був замінений ван де Беком. Поразка відкинула "жирондинців" на 7-ме місце в турнірній таблиці Ла Ліги (7 очок). Натомість "Барса" зі стовідсотковим результат іде лідером (15 пунктів).