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Як тривалість війни вплине на курс долара: бюджетний прогноз уряду

Фото: Курс долара зростатиме у разі продовження війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чим довше триватиме війна Росії проти України, тим довше курс долара до гривні буде зростати. У разі закінчення війни курс стабілізується на поточному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на додаток до проєкту бюджету на 2025 рік (проєкт № 12000).

З урахуванням припущень органів влади та державних підприємств було змодельовано майбутні фінансові показники восьми державних підприємств та оцінено чисті грошові потоки до державного бюджету. Базовий сценарій, негативний та позитивний сценарій були змодельовані на основі макроекономічних сценаріїв, розроблених Міністерством економіки.

За базовим сценарієм закінчення бойових дій до кінця 2024 року у 2024 і 2025 роках обмінний курс гривні знижується щодо долара США, після чого стабілізується.

За негативним сценарієм закінчення бойових дій до кінця 2025 року обмінний курс знижується в середньостроковій перспективі.

За позитивним сценарієм закінчення бойових дій протягом 2024 року у середньостроковій перспективі обмінний курс залишається на рівні 41 гривень за 1 долар.

Курс долара в бюджеті

Нагадаємо, Міністерство економіки очікує середній курс долара до гривні у 2024 році на рівні 40,8 грн/долар. До проєкту бюджету на 2025 рік закладений курс на рівні 45 грн/долар.

У червні Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара:

  • у 2025 році до 45 гривень (45,6 на грудень),
  • у 2026 році до 46,5 гривень (45,9 на грудень),
  • у 2027 році до 46,4 гривень (46,2 на грудень).
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Курс долара