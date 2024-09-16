Як тривалість війни вплине на курс долара: бюджетний прогноз уряду

З урахуванням припущень органів влади та державних підприємств було змодельовано майбутні фінансові показники восьми державних підприємств та оцінено чисті грошові потоки до державного бюджету. Базовий сценарій, негативний та позитивний сценарій були змодельовані на основі макроекономічних сценаріїв, розроблених Міністерством економіки.

За базовим сценарієм закінчення бойових дій до кінця 2024 року у 2024 і 2025 роках обмінний курс гривні знижується щодо долара США, після чого стабілізується.

За негативним сценарієм закінчення бойових дій до кінця 2025 року обмінний курс знижується в середньостроковій перспективі.

За позитивним сценарієм закінчення бойових дій протягом 2024 року у середньостроковій перспективі обмінний курс залишається на рівні 41 гривень за 1 долар.

Курс долара в бюджеті

Нагадаємо, Міністерство економіки очікує середній курс долара до гривні у 2024 році на рівні 40,8 грн/долар. До проєкту бюджету на 2025 рік закладений курс на рівні 45 грн/долар.

У червні Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара: