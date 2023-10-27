Як тренуватися вдома: поради фітнес-тренера та промокод на безкоштовні відеотренування

Не маєте часу ходити на тренування в фітнес-клуб? Не проблема: тренуватися можна і вдома прямо перед екраном ТВ разом із професійним тренером. Бренд смарт-телевізорів KIVI презентував програти тренму відеотренувань (її можна знайти всередині додатку KIVI MEDIA) і пропонує всім українцям місяць безкоштовних занять за спеціальним промокодом 75699m771.

Як сплануваування?

Звісно, тренуватися вдома можна і зовсім самостійно - наприклад, робити руханку чи качати прес. Проте існує стільки готових відео-тренувань! Чому би не скористатися порадами профі? Окрім того, підготовлені професійними спортсменами відео містять вправи, які дають рівномірне навантаження на тіло або потрібну групу м’язів.

Програму Fitness всередині додатку KIVI MEDIA розробила команда відомого фітнес-тренера Андрія Хомицького. Андрій – дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу Men's Physique IFBB та персональний тренер. Разом із колегами він створив спеціальну програму тренувань: вправи розраховані на людей з різним рівнем підготовки та на різну групу м’язів. Кожне заняття починається з розминки і закінчуються заминкою, а під час тренування тренер детально пояснює, як робити ту чи іншу вправу.

Чи потрібен спортивний інвентар?

Килимок для йоги або фітнесу, спортивний одяг чи просто шорти та майка – домашні тренування не потребують спеціальної підготовки. Що стосується інвентаря, то залежно від вашого рівня навантажень можуть знадобитися спеціальні гумки, гантелі, кубики для йоги. Хоча досвід домашніх тренувань показує, що гантелі можна замінити навіть пляшками з водою.

Додаткова перевага тренувань з фітнес-розділом у KIVI MEDIA – відсутність вправ, де потрібен додатковий інвентар: тільки трішки місця перед телевізором і бажання займатися спортом.

Щодо того, як часто займатися, то профі кажуть: тричі на тиждень – ідеальний графік для досягнення результату. Проте якщо тренуватися три рази на тиждень не виходить, ви можете робити вправи і двічі на тиждень – це теж допоможе почуватися бодьріше та енергійніше і тримати тіло у формі. В додатку KIVI MEDIA щомісяця доступні 12 тренувань – цілком достатньо для занять тричі на тиждень. Тривалість одного тренування – від 45 хвилин до години.

Як не «зірватися» і не полишити заняття спортом?

Головна проблема у домашніх тренуваннях – не закинути цю справу через пару тижнів, тому що “лінь”, “не встигаю” чи ще щось. Ось кілька простих лайфхаків, як підтримати інтерес до тренувань:

Урізноманітнюйте тренування. Наприклад, у розділі Fitness у KIVI MEDIA є такі тренування: «Pro:Прес», «Зміцнення тіла», «Фітнес інтенсив», «Круглі сідниці та стрункі ноги». Так ваші м’язи не будуть звикати до одних і тих же навантажень;

Зробіть спорт для себе грою. Наприклад: «А що сьогодні я відкрию в додатку KIVI MEDIA, які нові тренування?»;

Прислухайтеся до відчуттів свого тіла: які вправи робити легше та приємніше, а які ні? Коригуйте програму тренувань, щоб отримувати від спорту задоволення, а не біль і напруження.

Як почати займатися?

Почати займатися з програмою Андрія Хомицького дуже просто: завантажте застосунок KIVI MEDIA на ваш Android TV, зареєструйтеся, знайдіть розділ Fitness i оплатіть підписку. Наразі доступні наступні опції: підписка на 1 місяць (399 грн), на 3 місяці (1110 грн), 6 місяців (2000 грн), 12 місяців (3500 грн).

При цьому дуже зручно, що доступ до контенту мультидевайсний – ви зможете займатися не тільки перед екраном телевізора, але й зі смартфону, планшету чи ноутбуку.

Придбати підписку можна на сайті https://kivismart.com/ua/fitness і в магазинах мереж Comfy, Vodafone, «Цитрус», «Епіцентр». А для тих, хто сумнівається, чи підходить йому тренування онлайн перед екраном, KIVI надає 1 місяць безкоштовного доступу до розділу Fitness за промокодом 75699m771.