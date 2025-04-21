Як та де переселенцям отримати грошову допомогу: програми від уряду та донорів

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Про нові ініціативи від держави щодо підтримки ВПО

Хто може розраховувати на державну та міжнародну підтримку?

Які сьогодні програми підтримки діють для переселенців?

Що потрібно зробити для отримання допомоги?

Хто має право на допомогу

У 2025 році в Україні продовжують діяти програми державної та міжнародної підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Станом на березень 2025 року в країні зареєстровано близько 5 млн ВПО, про що свідчать дані Міністерства соціальної політики України.

Наразі уряд продовжує реалізацію гуманітарних програм, а також готує нову ініціативу – комплексну державну програму підтримки переселенців, розробку якої доручив президент Зеленський. За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, метою програми є інтеграція ВПО в громади, розширення доступу до житла, медицини та працевлаштування.

Отримати державну допомогу можуть громадяни України, які були змушені покинути своє місце проживання через війну і зареєстровані як внутрішньопереміщені особи. Це має підтверджуватись відповідною довідкою, оформленою у ЦНАП або через портал "Дія".

Пріоритетними для надання допомоги є найменш захищені категорії населення: діти, люди з інвалідністю, люди старшого віку, багатодітні родини. Вони можуть претендувати на кілька видів фінансової та соціальної підтримки. В окремих випадках діє пріоритет для надання житла чи додаткових виплат.

Які програми доступні для переселенців у 2025 році

Уряд та міжнародні організації надають ВПО широкий спектр допомоги. Станом на квітень 2025 року діє декілька програм, що охоплюють допомогу з відновленням житла, компенсацію оренди, комунальних послуг, допомогу незахищеним верствам населення, в навчанні та перекваліфікації.

Щомісячна державна грошова допомога. Згідно з постановою про питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, розмір виплат становить 2000 гривень дорослим та 3000 гривень – для дітей і осіб з інвалідністю. Виплати призначаються на шість місяців на сім’ю, яка вперше звернулася за призначенням допомоги, та виплачується щомісяця одному з членів сім’ї.

Фото: Грошові компенсації для ВПО (Getty Images)

Компенсація за оренду житла. Програма діє у Київській, Вінницькій, Львівській, Хмельницькій, Тернопільській, Полтавській областях. Держава виплачує власникам житла по 450 грн на місяць за кожного ВПО, що проживає безкоштовно.

Субсидії на комунальні послуги. ВПО мають право на субсидії на оплату ЖКП, навіть якщо не мають реєстрації за місцем фактичного проживання. Подати заяву можна через портал Пенсійного фонду України.

Програма "єВідновлення". Компенсацію можуть отримати особи зі статусом ВПО, чиє знищене житло було їхньою єдиною нерухомістю. Воно має бути розташоване на підконтрольній Україні території або в зоні бойових дій. Компенсацію можна отримати на ремонт житла.

Допомога від міжнародних організацій. У 2025 році діють програми грошової підтримки від УВКБ ООН, NRC, Caritas, IOM та інших. Грошова допомога надається міжнародними організаціями відповідній соціальній категорії населення, згідно з умовами меморандумів про співпрацю, укладених Міністерством соціальної політики України та відповідною міжнародною організацією.

Підтримка працевлаштування. За даними Державного центру зайнятості, ВПО можуть пройти перекваліфікацію або отримати ваучер на навчання не більше як 30 280 гривень. Роботодавці, які беруть ВПО на роботу отримують компенсацію щомісяця до 6 місяців.

Як оформити допомогу

Оформлення підтримки залежить від виду програми. Але базові дії є однаковими:

зареєструватись як ВПО в ЦНАПі, у відділі соцзахисту або онлайн через застосунок "Дія";

подати заяву на допомогу для державних виплат – через портал Пенсійного фонду або в управління праці та соціального захисту населення, для гуманітарної допомоги – на "єДопомога".

вказати банківський рахунок у форматі IBAN через те, що гроші надходять лише на особистий рахунок;

для програм житла або працевлаштування – зверніться в громаду. Заяви приймають уповноважені особи або через регіональні платформи.

Уряд працює над цифровою інтеграцією всіх сервісів у єдиний портал, де ВПО зможуть бачити всі доступні програми та статус своїх заяв. Поки що для актуальної інформації варто користуватись офіційними сайтами Мінсоцполітики та Пенсійного фонду.